أمم أفريقيا قد ترفع من أسهمه: نجم منتخب تونس محطّ أنظار نادٍ ألماني

- يتطلع نجوم منتخب تونس للتألق في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بهدف جذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات المقبلة. - مدافع منتخب تونس، منتصر الطالبي، مرشح بقوة لعقد احتراف جديد بعد تقديم أداء مميز في البطولة، حيث يراقبه نادي باير ليفركوزن الألماني الذي قد يدخل في مفاوضات رسمية لضمه. - ليفركوزن لديه تاريخ جيد مع لاعبي تونس، حيث سبق أن ضم كريم حقي، مما يعزز فرص الطالبي في الانتقال إلى الدوري الألماني "البوندسليغا".

يتطلع عدد من نجوم منتخب تونس لخطف الأضواء أثناء منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، والبحث عن التألق الذي قد يفتح لهم باب التعاقد مع أندية أوروبية كبيرة، خلال فترة التنقلات في ما بعد، واستغلال مساهمة "الكان" في الرفع من أسهم اللاعبين.

وفي هذا السياق أفادت مصادر مقربة من مدافع منتخب تونس الأول، منتصر الطالبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، بأنّ الأخير يعتبر أحد النجوم المرشحين بقوة لضمان عقد احتراف جديد، ومغادرة ناديه الحالي، لوريون الفرنسي، حال تقديمه مستويات جيدة خلال كأس أمم أفريقيا، وهو الذي يمثّل أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تشكيلة منتخب بلاده.

وأضاف المصدر أن نادي باير ليفركوزن الألماني يعدّ أحد الفرق المهتمة بالنجم التونسي البالغ من العمر 27 عاماً، وسيقوم بإرسال كشّافيه إلى المغرب لمتابعة أداء الطالبي خلال مباريات كأس أمم أفريقيا، وبعد ذلك قد تتطور الأمور، ويدخل هذا الاهتمام مرحلة المفاوضات الرسمية التي قد تفضي إلى تجربة الطالبي الأولى في "البوندسليغا".

ويملك ليفركوزن ذكريات جيدة مع لاعبي منتخب تونس، إذ سبق للفريق أن ضمّ قبل سنوات طويلة مدافع "نسور قرطاج"، كريم حقي، المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2004، والذي لعب لهذا النادي تحديداً بين عامي 2006 و2009، بعدما انتقل إلى صفوفه من نادي ستراسبورغ الفرنسي. وكان لوريون يتمسك في كل مرة بالطالبي، ويرفض خروجه، رغم رغبة بعض الفرق الأوروبية في ضمه، لكن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع النادي الفرنسي، الذي يبدو أنه وعد منتصر بالتعاقد مع نادٍ آخر، وفقاً للمصدر نفسه.