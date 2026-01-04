أمم أفريقيا تُخفّض أسهم لاعبين تونسيين.. أي مصير ينتظرهم؟

- فشل منتخب تونس في لفت الأنظار في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث خرج من البطولة بعد خسارته أمام مالي بركلات الترجيح، مما أثر سلباً على سمعة بعض اللاعبين مثل حازم المستوري الذي لم يسجل أي هدف رغم مشاركته الأساسية. - يعاني خط الدفاع التونسي من انتقادات بعد تلقيه ستة أهداف في البطولة، مما أثر على سمعة لاعبين مثل منتصر الطالبي ورفيقه ديلان برون الذي تعرض لإصابة. - سيباستيان تونكتي لم يحصل على فرص كافية لإثبات مهاراته، مما يضعه تحت ضغط لاستعادة مكانه في تشكيلة سيلتك الاسكتلندي بعد تجربة "الكان" المخيبة.

لم يوفّق بعض نجوم منتخب تونس في خطف الأنظار خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، وعجزوا عن تقديم الإضافة للفريق، تزامناً مع الخروج المفاجئ لكتيبة "نسور قرطاج" من المسابقة، بعد الخسارة أمام مالي في الدور ثمن النهائي، بركلات الترجيح.

ويُعد حازم المستوري أبرز المتضررين من هذه البطولة، بعدما شارك في كلّ المباريات أساسياً وحاز على ثقة الجهاز الفني، لكنّ أرقامه الضعيفة قد تساهم في خفض أسهمه، قبل العودة إلى فريقه الروسي، دينامو ماخشكالا، بعدما فشل في تسجيل أي هدف، رغم الدعم الكبير الذي وجده من المدير الفني، سامي الطرابلسي، إذ صنّفه الأخير خلال تصريحاته الإعلامية بالمهاجم الأول للمنتخب.

ولم يسجّل المستوري مع الفريق الروسي هذا الموسم سوى هدفين، ما يضعه أمام حتمية تحسين أرقامه خلال مرحلة الإياب، إذ أصبح اللاعب السابق للاتحاد المنستيري، مطالباً بمحو خيبته في أمم أفريقيا، واستعادة تلك الصورة الجميلة التي قدمها مع منتخب بلاده، عند تسجيله في لقاء البرازيل الودي، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبالإضافة إلى المستوري، قد يدفع نجوم خط الدفاع ثمن قبول ستة أهداف خلال البطولة، أي بمعدل هدفين في كلّ مباراة، وأبرزهم محترف لوريون الفرنسي، منتصر الطالبي، الذي كان محطّ أنظار بعض الأندية الأوروبية في كأس أمم أفريقيا، ومنها باير ليفركوزن الألماني، وفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد" في وقت سابق، فيما سيعود رفيقه ديلان برون، إلى سيرفت جنيف السوسيري، متضرراً من الإصابة التي تعرّض لها في لقاء مالي.

وبالرغم من المهارات الرائعة التي قدمها سيباستيان تونكتي في الوقت القصير الذي لعبه ضد نيجيريا، فإنّه لم ينل ثقة الجهاز الفني في المباراة الموالية ضد تنزانيا، ثم مالي ضمن منافسات ثمن النهائي، إذ لعب شوطاً واحداً ضد الأول، ولم يشارك تماماً أمام الثاني، ليُصبح اللاعب مطالباً بتدارك تجربة "الكان" سريعاً، والبحث عن استعادة مكانه في تشكيلة سيلتك الاسكتلندي، خصوصاً أنّه تعرّض لبعض الضغوط في وقت سابق من أجل البقاء مع النادي، وعدم المشاركة في أمم أفريقيا.