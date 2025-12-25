أمم أفريقيا تستقطب نجوم الكرة العالمية: من زيدان إلى مبابي وديمبيلي

- تستقطب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، حيث يكافح الاتحاد الأفريقي لزيادة الحضور الجماهيري من خلال السماح بالدخول المجاني بعد بدء المباريات. - وصل كيليان مبابي إلى الرباط لحضور مباراة المغرب ومالي بدعوة من صديقه أشرف حكيمي، ومن المتوقع أن يزور معسكر "أسود الأطلس" ويضيف مباريات أخرى إلى برنامجه. - شهدت البطولة حضور زين الدين زيدان لدعم ابنه لوكا، حارس مرمى الجزائر، ومن المتوقع حضور عثمان ديمبيلي لمواجهة المغرب ومالي.

تستقطب النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، والمستمرة حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، عدداً من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لملء المدرجات في بعض المباريات، حيث سمحت اللجنة المغربية المنظمة للمسابقة بالدخول المجاني للجماهير بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق اللقاءات، بهدف تعزيز الحضور الجماهيري.

وكشفت مجلة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، أنّ نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا كيليان مبابي وصل إلى العاصمة الرباط برفقة عائلته وأخيه الصغير إيثان، إذ من المتوقع أن يحضر المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب ومالي غداً الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وأفادت الصحيفة بأنّ مبابي لم يكن بإمكانه رفض دعوة صديقه المغربي أشرف حكيمي، أو نداء بلد يعرفه جيداً، ما يجعل حضوره اللقاء أمراً منتظراً.

وأضافت الصحيفة أنّ مبابي، إذا توفرت الظروف، قد يزور أيضاً معسكر "أسود الأطلس" وصديقه حكيمي، الذي يقترب من العودة إلى المنافسة بعد إصابته في الكاحل الأيسر خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكر القدم، كما من المتوقع أن يبقى مبابي في المغرب حتى يوم الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو موعد استئناف تدريبات ريال مدريد، وقد يضيف مباريات أخرى من كأس أمم أفريقيا إلى برنامجه باعتباره عاشقاً للكرة، ما يعكس حرصه على متابعة البطولة عن قرب ومساندة نجوم القارة.

من جانبه، كشف موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي أنّ جناح باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي، المقرّب جداً من أشرف حكيمي وزميله في الفريق، قد يحضر أيضاً مواجهة المغرب ومالي. وتجدر الإشارة إلى أن البطولة شهدت بالفعل حضور ضيف بارز، يوم الأربعاء الماضي، خلال مباراة الجزائر والسودان، وهو أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، الذي جاء لدعم ابنه لوكا، حارس مرمى "محاربي الصحراء"، الذي حافظ على نظافة شباكه في ثاني مشاركة رسمية له والأولى في كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي انتهت بفوز "الخُضر" بثلاثة أهداف دون رد.