أمرابط يُقلق بيتيس... كأس أمم أفريقيا تفتح باب التساؤلات

يفرض المغربي سفيان أمرابط (29 عاماً)، نفسه أبرز ملف مطروح داخل ناديه ريال بيتيس الإسباني في الوقت الراهن، في ظل الغموض الذي يحيط بوضعه البدني، عقب مشاركته مع "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا 2025.

وبدأ اللاعب بطولة كأس أمم أفريقيا أساسياً في أول مباراتين، قبل أن تتراجع مشاركته بشكل لافت، مكتفياً بـ22 دقيقة فقط في المباريات الخمس التالية، نتيجة استمرار معاناته من آلام في الكاحل، وهو ما أكده كل من المدرب مانويل بيليغريني ومدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي. وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، فمن المنتظر أن يخضع أمرابط لتقييم طبي دقيق فور عودته إلى إشبيلية، من أجل تحديد البرنامج العلاجي وخطة التعامل مع حالته خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في الاستحقاقات القريبة.

في السياق نفسه، يترقب الجهاز الفني لبيتيس عودة المغربي عبد الصمد الزلزولي، بعد خسارة النهائي المثير للجدل في بطولة كأس أمم أفريقيا ضد السنغال، غير أن المؤشرات الحالية تؤكد غياب الثنائي عن مواجهة باوك سالونيكا اليوناني، المقررة الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، في الدوري الأوروبي. في المقابل، تبدو حظوظ الزلزولي قائمة للعودة الأحد المقبل أمام ديبورتيفو ألافيس، في الليغا. وعلى صعيد التحضيرات، استأنف فريق ريال بيتيس تدريباته، أمس الاثنين، بعد راحة قصيرة، استعداداً لمواجهة باوك، التي ربما تمنح الفريق الأندلسي بطاقة التأهل رسمياً إلى دور الثمانية، في حال تحقيق الفوز.