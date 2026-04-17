أمرابط يتسبب في وداع ريال بيتيس "يوروباليغ" رغم تألق الزلزولي

أفسد النجم المغربي سفيان أمرابط طموحات زميله عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً)، بعدما ارتكب عدداً من الأخطاء التي قضت على أحلام فريقهما ريال بيتيس بالوصول إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، عقب الخسارة أمام سبورتينغ براغا البرتغالي بمجموع المواجهتين في ربع النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ورغم حالة الغضب التي ظهر عليها عبد الصمد الزلزولي في مواجهة الذهاب التي انتهت بهدف لمثله، بعدما حُرم المغربي من تنفيذ ركلة الجزاء، لكن مهاجم منتخب "أسود الأطلس" نصّب نفسه بطلاً بلا منازع في مباراة الإياب، بعدما قدم تمريرة على طبق من ذهب إلى زميله البرازيلي أنتوني، الذي أحرز الهدف الأول لصالح الفريق الأندلسي في الدقيقة 13، ثم سجل هدفاً في شباك حارس مرمى سبورتينغ براغا الذي لم يستطع التصدي للتسديدة في الدقيقة 26.

لكن أمرابط لعب دوراً سلبياً في المواجهة، بعدما ارتكب خطأ فادحاً، حصل إثره سبورتينغ براغا البرتغالي على ركلة جزاء في الدقيقة 53، ثم تسبب قائد خط الوسط، وبسبب تمركزه الخاطئ أمام منطقة جزاء ريال بيتيس، في أحراز الفريق الضيف الهدف الرابع، وخطفه بطاقة التأهل لنصف النهائي، لتتحطم طموحات الزلزولي الذي كان يُمني نفسه بإهداء الفريق "الأندلسي" اللقب القاري، بسبب ما فعله هذا الموسم.

وخطف الزلزولي الأنظار إليه وبقوة في الموسم الحالي مع ناديه ريال بيتيس الإسباني، بعدما استطاع إحراز 11 هدفاً، وقدّم 10 تمريرات حاسمة في الليغا وكأس الملك، بالإضافة إلى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، الأمر الذي جعل النجم المغربي يدخل تاريخ الفريق "الأندلسي" في المسابقات القارية، لأنه أصبح الهدّاف التاريخي.

وانطلقت رحلة الزلزولي مع ريال بيتيس في موسم 2023-2024، بعدما رحل عن برشلونة بشكل نهائي، لينجح بتسجيل أول هدفٍ في بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق آريس ليماسول القبرصي، في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات، واكتفى حينها النجم المغربي بهذا الهدف، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وأما في الموسم الثاني مع نادي ريال بيتيس، فاستطاع عبد الصمد الزلزولي لعب دور أساسي في وصول الفريق "الأندلسي" إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تمكن من إحراز ستة أهداف، الأمر الذي جعله يخطف الأنظار إليه وبشدة، وترتفع قيمته السوقية في الصيف الماضي، لكنه فضل البقاء هذا الموسم حتى يقدم المساعدة لكتيبة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني.