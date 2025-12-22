أمرابط بعد الفوز الافتتاحي: كل شيء كان ضدنا وعودة حكيمي مهمة لنا

- عبّر سفيان أمرابط عن سعادته بفوز المنتخب المغربي على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا، مشددًا على أهمية حصد النقاط الثلاث وإهداء الفوز للجماهير التي دعمت الفريق بكثافة. - أشاد أمرابط بزميله أشرف حكيمي، مؤكدًا على قيمته الفنية والقيادية في المنتخب، معربًا عن أمله في عودته القريبة بعد التعافي من الإصابة. - تطرق أمرابط إلى إصابة رومان سايس وتأثيرها على أجواء المباراة، مؤكدًا على طموح الفريق في التتويج باللقب رغم التحديات.

عبّر نجم خط وسط المنتخب المغربي، سفيان أمرابط (29 عاماً)، عن سعادته بالفوز الذي حققه "أسود الأطلس" على منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل، مساء الأحد، في اللقاء الافتتاحي للنسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب، والذي احتضنه ملعب الأمير مولاي عبد الله ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليؤكد جاهزية منتخب بلاده رغم خصوصية وصعوبة مباريات الافتتاح.

وقال أمرابط في تصريحات أدلى بها خلال وجود مراسل العربي الجديد في المنطقة المختلطة عقب اللقاء، أن الأهم كان حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار وإهداء الفوز للجماهير التي زحفت بكثافة إلى المدرجات قبل ساعات طويلة من صافرة البداية، وأضاف: "لم تكن مباراة سهلة، الأهم تحقيق النقاط الثلاثة، الفوز بالمباراة الأولى مهم، خاصة لجماهيرنا التي تنقلت إلى الملعب قبل 6 ساعات عن بداية المواجهة". وتابع قائلاً "كان من المهم التسجيل، التعادل هو نتيجة مفتوحة على الاحتمالات، وسمحت لهم بالإيمان بقدرتهم على التسجيل".

وتوقف أمرابط عند وضعية مواطنه أشرف حكيمي، مشيداً بقيمته الفنية والقيادية داخل صفوف المنتخب المغربي، في ظل اقتراب عودته إلى الملاعب والمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية، مضيفاً في هذا الشأن بقوله "بالطبع حكيمي قائدنا وهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، لقد عمل كثيراً ليعود، إن شاء الله سيعود قريباً".

واختتم أمرابط حديثه بالتطرق إلى إصابة المدافع رومان سايس، التي خيمت على أجواء اللقاء منذ الدقائق الأولى، بعدما اضطر لمغادرة أرضية الميدان متأثراً عقب إضاعة ركلة الجزاء، قائلاً "شعرنا بالحزن من أجل رومان سايس، إنه لاعب مهم، الإصابة جاءت مباشرة مع بداية المباراة، وكانت بعد تضييع ركلة الجزاء، كل شيء كان ضدنا، لكننا أحسنّا التعامل وعدنا"، قبل أن يعبر عن طموح وملائه قائلاً "سنحاول التتويج باللقب إن شاء الله".