- تألق أمجد عطوان في فوز العراق على السودان 2-0 في كأس العرب 2025، حيث ساهم في تأمين التأهل للدور الثاني بعد تحقيق ست نقاط من مباراتين. - استدعي عطوان لتعويض غياب لاعبين مصابين، ونجح في تقديم أداء مميز في خط الوسط، مما أثار إعجاب الجماهير العراقية التي طالبت بمشاركته في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم. - أثبت عطوان جدارته باللعب في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، حيث سيواجه العراق بوليفيا أو سورينام في مارس المقبل.

ساهم أمجد عطوان (28 عاماً) في انتصار منتخب بلاده العراق على نظيره السوداني 2-0، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على استاد 974 المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2025".

وضمن "أسود الرافدين" العبور للدور الثاني، بعد أن رفعوا رصيدهم إلى ست نقاط من مواجهتين، عقب الفوز على البحرين 2-1 في اللقاء الأول، مقابل أربع نقاط للجزائر، ونقطة للسودان، فيما يأتي البحرين في ذيل الترتيب، دون أية نقطة. ولعب عطوان بديلاً أمام "صقور الجديان"، ونجح في التألق للقاء الثاني على التوالي، إذ سبق هدفه أمام السودان تقديمه مستوى استثنائياً أمام البحرين، قاد فيه خط الوسط بعد مشاركته كبديل أيضاً، ونجح في امتصاص ضغط المنافس، بعد محاولة "الأحمر البحريني" العودة في اللقاء.

ويأتي هذا، بعد أن وُجِهت الدعوة للاعب نادي زاخو العراقي، رفقة لاعب الوسط الآخر، زيد إسماعيل، الذي قدم نفسه بقوة في أول مباراتين، وشيركو كريم، ليكونوا بدلاء للاعبين منعتهم الإصابة من المشاركة في العُرس العربي بالدوحة، وهم: إبراهيم بايش، وأسامة رشيد، وأمير صباح. وقد جاءت هذه الدعوات لتعويض النقص، وضمان جاهزية التشكيلة في باقي مشوار "أسود الرافدين" في كأس العرب.

وطالبت الجماهير العراقية، في الفترة السابقة، بحضور عطوان ضمن خيارات المدير الفني الأسترالي، غراهام أرنولد، خصوصاً في مواجهتي الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، لكن المدرب فضّل خيارات أخرى. وعلى ما يبدو أن لاعب نادي الشمال القطري السابق أثبت أحقيته بالحضور في لقاء الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، والذي سيلتقي فيه "أسود الرافدين" أمام بوليفيا أو سورينام، خلال شهر مارس/ آذار المقبل.