أليكس ماركيز بطلاً لجائزة إسبانيا للموتو جي بي وخروج مخيب لشقيقه

فاز الإسباني أليكس ماركيز (30 عاماً)، دراج فريق غريسيني ريسينغ، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للـ"موتو جي بي" للعام الثاني على التوالي اليوم الأحد، بينما انسحب شقيقه بطل العالم مارك ماركيز (33 عاماً)، الذي انطلق من المركز الأول، من السباق في اللفة الثانية إثر حادث عند المنعطف الحادي عشر حين فقد السيطرة على مقدمة دراجته.

وانطلق أليكس ماركيز في السباق الذي أقيم على حلبة خيريز الإسبانية من المركز الخامس، لكنه سرعان ما تقدّم وانتزع الصدارة من شقيقه مارك قبل أن يوسع الفارق بعدما تعرض حامل اللقب لحادث أثناء مطاردته، ليُنهي بذلك غيابه عن منصة التتويج هذا الموسم، بعدما كانت بدايته مخيبة للآمال خارج القارة الأوروبية، تحديداً أول ثلاثة سباقات التي أقيمت في تايلاند والبرازيل والولايات المتحدة على التوالي.

واحتلّ الإيطالي ماركو بيزيكي، متصدر بطولة أبريليا، المركز الثاني بعد فشله في اللحاق بأليكس على مدار 25 لفة، لكنه بقي في صدارة الترتيب بطبيعة الحال مع وصوله إلى النقطة 101، بينما أكمل مواطنه فابيو دي جيانانتونيو، سائق فريق في آر 46 ريسينغ، منصة التتويج باحتلاله المرتبة الثالثة.

وكان مارك ماركيز يسعى لتحقيق فوزه الأول في خيريز منذ عام 2019، بالإضافة إلى فوزه رقم 100 في سباقات الجائزة الكبرى في مسيرته عبر جميع الفئات، لكن حادث الإسباني جعله الآن متأخراً بفارق 44 نقطة عن بيزيكي في الترتيب العام، الذي يحتلّ وصافته خورخي مارتن من أبريليا بـ90 نقطة، في حين يأتي دي جيانانتونيو ثالثاً بـ77، وخلفهم الإسباني بيدرو أكوستا من ريد بول بـ66 نقطة، ثم مارك بـ57 نقطة.