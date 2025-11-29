أليغري يطالب ميلان بمهاجم صفقته بـ30 مليون يورو

- يسعى مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، لضم المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا من كريستال بالاس في الانتقالات الشتوية، حيث يعتبره القطعة الناقصة في تشكيلته لتحقيق لقب الدوري. - إدارة ميلان استجابت لطلب أليغري، رغم أن الصفقة ستكلف 30 مليون يورو، وسط منافسة من أندية أوروبية أخرى تسعى لضم اللاعب في يناير. - ماتيتا يتميز بقوة بدنية وحضور ذهني، مما يجعله مناسباً لأسلوب لعب أليغري، الذي يبحث عن مهاجم يزعج دفاعات الخصوم ويخلق مساحات.

طلب مدرب نادي ميلان الإيطالي ماسيميليانو أليغري (58 عاماًً) من الإدارة العمل على حسم صفقة أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، رغم أن صفقته ستكلف خزائن الروسونيري مبلغاً مالياً يصل إلى 30 مليون يورو.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أمس الجمعة، أن أليغري يريد حسم صفقة مهاجم نادي كريستال بالاس الإنكليزي الفرنسي جان فيليب ماتيتا في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، لأن ميلان بحاجة إلى نجم يتحلى بقوة بدنية وحضور ذهني في منطقة الجزاء، بالإضافة إلى أن صاحب الـ28 عاماً يتطور بشكل مستمر، وهو القطعة الناقصة في تشكيلة المدرب الذي يسعى إلى حسم معركة لقب المسابقة المحلية في الموسم الحالي.

وتابع أن إدارة نادي ميلان استجابت لطلب أليغري، بعدما تحدثت في الصيف الماضي مع القائمين على كريستال بالاس الذين وضعوا شرطاً أساسياً، وهو الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات المهاجم الفرنسي لكن في "الميركاتو" الشتوي، إلا أن هذا الشرط أشعل الصراع بين الروسونيري وعدد من الفرق الأوروبية التي تعمل بدورها على حسم الصفقة في شهر يناير/كانون الثاني القادم.

وأوضح أن إصرار أليغري على حسم صفقة جان فيليب ماتيتا يعود إلى أسلوب لعب الفرنسي الذي يتناسب مع الطريقة التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي، الذي يبحث عن مهاجم قادر على إزعاج مدافعي الخصوم، وخلق مساحات وتوفير نقطة ارتكاز ثابتة في الثلث الأخير من الملعب، وهي من أبرز صفات صاحب الـ28 عاماً الذي أظهرها خلال رحلته في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وختم الموقع تقريره بأن إدارة ميلان لن ترفض طلب مدربها أليغري، الذي وجد في النجم الفرنسي القطعة الناقصة في تشكيلته، لأنه يطمح إلى المحافظة على المسيرة الصحيحة في الموسم الحالي، وخلال الأيام القادمة، ربما نشهد إعلان كريستال بالاس عن موافقته على العرض الذي قدمه الروسونيري من أجل حسم الصفقة التي ستكون محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية.