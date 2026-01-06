أليخاندرو غارناتشو يثير الجدل بعد إقالة أموريم

- أثار أليخاندرو غارناتشو جدلاً بعد إعجابه بمنشور يؤكد إقالة مدربه السابق روبن أموريم، مما اعتبره البعض سخرية ضمنية، خاصة بعد الخلافات التي دفعته للانتقال إلى تشلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. - توترت علاقة غارناتشو وأموريم بعد استبعاده من مباريات بارزة، مما أدى إلى انتقادات من اللاعب وشقيقه، وتجميد مشاركته مع الفريق الأول، مما مهد لرحيله إلى تشلسي. - بدأت الخلافات بعد شهر من وصول أموريم، حيث استبعد غارناتشو من تشكيلة "ديربي" مانشستر، ورغم مشاركته في 58 مباراة، انهارت العلاقة مع نهاية موسم كارثي لليونايتد.

أثار المهاجم الأرجنتيني، أليخاندرو غارناتشو (21 عاماً)، جدلاً واسعاً بعد ساعات قليلة من إقالة مدربه السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، من منصبه، عقب تدهور نتائج الفريق أخيراً، وخصوصاً بعد التعادل المخيّب أمام ليدز يونايتد في الجولة العشرين من "البريمييرليغ"، وقد بدا غارناتشو كأنّه يحتفل بإقالة أموريم بشكل غير مباشر، في ظلّ الخلافات التي دفعته سابقاً إلى مغادرة أولد ترافورد والانضمام إلى تشلسي الصيف الماضي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الاثنين، أن جناح تشلسي، أليخاندرو غارناتشو، أعجب بمنشور للصحافي الإيطالي، فابريزيو رومانو، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يؤكد إقالة روبن أموريم من منصبه مديراً فنياً لمانشستر يونايتد، وقد أثار هذا الإعجاب ردود فعل واسعة بين الجماهير، إذ اعتبره بعضهم بمثابة سخرية ضمنية من المدرب البرتغالي، مؤكداً أن غارناتشو لم يخف مشاعره تجاه أموريم بعد الفترة المتوترة التي جمعتهما في أولد ترافورد.

ولم تتسم علاقة اللاعب وأموريم بالانسجام طوال فترة عملهما معاً، بعدما فضّل المدرب البرتغالي استبعاد الجناح الأرجنتيني من مباريات بارزة، كان أبرزها نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025، وأثار هذا القرار حفيظة اللاعب الشاب وشقيقه، اللذين وجها انتقادات مباشرة لأموريم، قبل أن يُجمّد غارناتشو ويُجبر على التدريب بعيداً عن الفريق الأول، في واحدة من أكثر الفترات توتراً داخل مانشستر يونايتد، التي مهّدت لاحقاً لانتقاله إلى تشلسي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويجدر بالذكر أن شرارة التوتر بين غارناتشو وأموريم بدأت بعد شهر واحد فقط من وصول المدرب البرتغالي لتدريب "الشياطين الحمر"، خلفاً للمدرب الهولندي السابق إريك تين هاغ، حين استبعد الأرجنتيني من تشكيلة "ديربي" مانشستر إلى جانب ماركوس راشفورد، ورغم الصعوبات المبكرة، نجح غارناتشو مؤقتاً في استعادة ثقة المدرب، مشاركاً في 58 مباراة بجميع البطولات، إلا أنّ العلاقة انهارت بشكلٍ كاملٍ مع اقتراب ختام موسمٍ كارثي لليونايتد، لتنتهي الأزمة بالرحيل عن أولد ترافورد.