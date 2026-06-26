ألونسو يُطالب تشلسي بنجم تألق مع المغرب في مونديال 2026

- المدرب الإسباني تشابي ألونسو يطالب إدارة تشلسي بسرعة التعاقد مع ياسين جسيم، نجم منتخب المغرب البالغ من العمر 20 عاماً، بعد تألقه في كأس العالم 2026، حيث يلعب حالياً مع ستراسبورغ الفرنسي. - جسيم، الذي تبلغ قيمته السوقية 10 ملايين جنيه إسترليني، أظهر مهاراته في مباراة المغرب ضد هايتي، مما دفع ألونسو للاهتمام به كجناح أيمن محتمل لتشلسي في الموسم القادم. - عقد جسيم مع ستراسبورغ يمتد حتى 2030، لكن اهتمام تشلسي قد يعجل بانتقاله في الصيف، خاصة مع قدرته على التأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالب المدرب الإسباني تشابي ألونسو (44 عاماً)، إدارة نادي تشلسي الإنكليزي العمل على حسم صفقة نجم منتخب المغرب، ياسين جسيم، الذين خطف الأنظار إليه بعدما ظهر بشكل جيد للغاية في منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الخميس، أن تشابي ألونسو يراقب العديد من المواهب الشابة في منافسات بطولة كأس العالم، لكن تألق نجم منتخب المغرب ياسين جسيم، صاحب الـ20 عاماً، جعله يطالب إدارة تشلسي بضرورة التحرك على عجل، حتى يتم العمل على حسم صفقته، وبخاصة أنه يلعب مع ستراسبورغ الفرنسي، الذي يُعد من ضمن المجموعة التي تملك الفريق اللندني.

واهتم ألونسو بخدمات ياسين جسيم، بعدما شاهده يلعب في المواجهة التي انتصر فيها منتخب المغرب على هايتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى أن صاحب العشرين عاماً تبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو سعر من السهل على تشلسي دفعه في الميركاتو الصيفي.

ويملك ياسين جسيم عقداً مع نادي ستراسبورغ حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2030، لكن اهتمام تشابي ألونسو بالموهبة الشابة سيعجل من انضمامه إلى تشلسي الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية، بسبب المميزات التي يتمتع بها المهاجم الذي يلعب في عدة مراكز في الخط الأمامي، ولن يواجه صعوبات في التأقلم مع طريقة اللعب في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرى ألونسو أن ياسين جسيم سيكون الجناح الأيمن لنادي تشلسي في الموسم القادم، لأنّ لديه القدرة على التوغل إلى العمق، مع استلام الكرة بين الخطوط، بالإضافة إلى لعبه بقدمه اليسرى، ولديه مهارة المراوغة، التي تمكنه من تجاوز المدافعين، وهو ما يُريده المدرب الإسباني، الذي سيتولى مهمته رسمياً خلال الفترة القادمة.