ألونسو يُثير الجدل في فورمولا 1 بسبب هاميلتون

أثار سائق فريق أستون مارتن، الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً)، الجدل في عالم "فورمولا 1"، بعدما كشف عن تفاصيل مثيرة، تخصّ سائق فريق "فيراري" الحالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، بطل العالم سبع مرات. وقال ألونسو في تصريحاته، التي نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية، أمس الخميس، إنه تلقى اتصالاً من إدارة فريق فيراري عام 2015، تطلب منه التفكير في الرحيل إلى "مرسيدس"، لأنها تعمل على جلب السائق البريطاني، لويس هاميلتون، الذي بسط نفوذه على سباقات فورمولا 1، بعد تحقيقه ستة ألقاب عالمية حينها، لكنه رفض هذه الفكرة نهائياً، خاصة أنه كان يخوض محادثات خاصة بتجديد عقده.

وأضاف ألونسو: "فرضت الظروف نفسها على ما حدث في عام 2015، بعدما كنت في مفاوضات من أجل تجديد عقدي حتى عام 2019، لكنهم طلبوا مني الرحيل إلى مرسيدس، حتى أكون ضمن صفقة تبادلية مع هاميلتون، لكنّني رفضت كل شيء بعدها، وقررت الرحيل إلى ماكلارين، ولا أعلم إذا كان لويس يعلم ما أتحدث عنه، أو أنه تلقى أي اتصال هاتفي حينها".

وبدورها، تواصلت الإذاعة الإسبانية مع رئيس فريق مرسيدس، توتو وولف، من أجل التعليق على تصريحات فرناندو ألونسو، ليقول: "يجب أن يكون أي شخص حذراً مما يتفوه به أمام وسائل الإعلام، صحيح أنه كان هناك اهتمام منّا بالسائق الإسباني، لكن في الوقت ذاته كنا في مفاوضات متقدمة مع لويس هاميلتون، وأذكر أنني لم أقل شيئاً لألونسو حول صفقة تبادلية، ونحن فريق يلتزم بكلمته دائماً".