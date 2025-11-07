ألونسو يُثير الجدل في فورمولا 1 بسبب هاميلتون

رياضات أخرى
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
07 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
ألونسو يقف مع هاميلتون في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، 22 نوفمبر 2018 (لارس بارون/Getty9
ألونسو يقف مع هاميلتون في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، 22 نوفمبر 2018 (لارس بارون/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أثار فرناندو ألونسو الجدل في عالم "فورمولا 1" بعد كشفه عن تفاصيل تتعلق بمحاولة فريق فيراري إقناعه بالانتقال إلى مرسيدس في 2015، ليحل محل لويس هاميلتون الذي كان يسيطر على السباقات.
- رفض ألونسو الفكرة وقرر الانتقال إلى ماكلارين، مشيراً إلى أنه كان في مفاوضات لتجديد عقده حتى 2019، ولا يعلم إذا كان هاميلتون على علم بهذه المحادثات.
- توتو وولف، رئيس مرسيدس، أكد اهتمامهم بألونسو، لكنه نفى وجود صفقة تبادلية مع هاميلتون، مشدداً على التزام الفريق بكلمته.

أثار سائق فريق أستون مارتن، الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً)، الجدل في عالم "فورمولا 1"، بعدما كشف عن تفاصيل مثيرة، تخصّ سائق فريق "فيراري" الحالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، بطل العالم سبع مرات. وقال ألونسو في تصريحاته، التي نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية، أمس الخميس، إنه تلقى اتصالاً من إدارة فريق فيراري عام 2015، تطلب منه التفكير في الرحيل إلى "مرسيدس"، لأنها تعمل على جلب السائق البريطاني، لويس هاميلتون، الذي بسط نفوذه على سباقات فورمولا 1، بعد تحقيقه ستة ألقاب عالمية حينها، لكنه رفض هذه الفكرة نهائياً، خاصة أنه كان يخوض محادثات خاصة بتجديد عقده.

وأضاف ألونسو: "فرضت الظروف نفسها على ما حدث في عام 2015، بعدما كنت في مفاوضات من أجل تجديد عقدي حتى عام 2019، لكنهم طلبوا مني الرحيل إلى مرسيدس، حتى أكون ضمن صفقة تبادلية مع هاميلتون، لكنّني رفضت كل شيء بعدها، وقررت الرحيل إلى ماكلارين، ولا أعلم إذا كان لويس يعلم ما أتحدث عنه، أو أنه تلقى أي اتصال هاتفي حينها".

هاميلتون يتفحص سيارته قبل سباق المكسيك، 23 أكتوبر 2025 (كلايف روز/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

هاميلتون يمتلك بنداً سرياً في عقده مع فيراري... هذه تفاصيله

وبدورها، تواصلت الإذاعة الإسبانية مع رئيس فريق مرسيدس، توتو وولف، من أجل التعليق على تصريحات فرناندو ألونسو، ليقول: "يجب أن يكون أي شخص حذراً مما يتفوه به أمام وسائل الإعلام، صحيح أنه كان هناك اهتمام منّا بالسائق الإسباني، لكن في الوقت ذاته كنا في مفاوضات متقدمة مع لويس هاميلتون، وأذكر أنني لم أقل شيئاً لألونسو حول صفقة تبادلية، ونحن فريق يلتزم بكلمته دائماً".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
تألق اللاعب بشكل لافت في موسمه الأول مع سان لورينزو (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

غونزالو بيرغيسيو.. قصة هدّاف حوّل ذكريات الملاعب إلى مشروع

الركراكي ونجوم منتخب المغرب في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتان، 28 مارس 2028 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الركراكي يكشف عن قائمة المغرب.. عودة نجمين وظهور موهبة شابة

سقط فرنانديز في اكتئابٍ حاد بعد أن أُغلقت في وجهه الأبواب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

فرنانديز موهبة أنقذتها كرة القدم... قصة النجار الذي أبهر الأرجنتين