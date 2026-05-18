ألونسو يواجه أول مشكلة مع تشلسي قبل استلام مُهمته

- يواجه تشابي ألونسو تحديات كبيرة في مهمته الجديدة مع تشلسي، حيث يسعى لإصلاح خط الهجوم المتراجع وإعادة التنظيم الدفاعي بعد موسم مخيب للآمال. - يرفض ألونسو التخلي عن أي نجم في الانتقالات الصيفية، مفضلاً دراسة ملفات اللاعبين وأدائهم في كأس العالم 2026 لإعادة تشكيل الفريق. - يمتلك ألونسو مشروعاً طموحاً لإعادة توهج تشلسي في الدوري الإنجليزي، مستفيداً من تجربته السابقة مع باير ليفركوزن وريال مدريد، مع التركيز على عدم السماح بمعارضة قراراته.

واجه مدرب نادي تشلسي الإنكليزي الجديد، الإسباني تشابي ألونسو (44 عاماً)، أول مشكلة قبل استلام مهمته في الجهاز الفني لـ"البلوز"، الذي عانى كثيراً في الموسم الجاري، عقب خروجه دون تحقيق أي لقب، آخرها الهزيمة على يد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد، بهدف مقابل لا شيء، السبت الماضي.

ويُعاني نادي تشلسي من تراجع خط هجومه المكون من: كول بالمر، جواو بيدرو وإنزو فيرنانديز، في موسم 2025-2026، الأمر الذي جعل الإدارة تلجأ إلى تشابي ألونسو، حتى يتمكن من إصلاح أول مشكلة ستكون أمامه في مهمته الجديدة المليئة بالتحديات والصعاب، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، الأحد.

واستطاع ألونسو قيادة نادي باير ليفركوزن إلى حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم في موسم 2023-2024، بعدما تلقت شباك الفريق 24 هدفاً، وسجل نجومه حينها 89 هدفاً، ما يعكس حجم العمل الكبير الذي قام به المدرب الإسباني حينها، لكن أول تحدٍ في مهمته مع تشلسي لن يكون سهلاً، وهو إعادة الاعتبار لخط الهجوم، مع التنظيم الدفاعي.

ويرفض تشابي ألونسو فكرة تخلي إدارة نادي تشلسي عن أي نجم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأنّ الإسباني يريد دراسة ملفات جميع اللاعبين، وبعدها قراءة الأرقام والإحصائيات وما سيفعله بعضهم مع منتخباتهم في بطولة كأس العالم 2026 القادمة، إذ سيعمل المدرب على إعادة تشكيل "البلوز" مرة أخرى، حتى يكون الفريق جاهزاً للموسم القادم.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أنّ تشابي ألونسو يمتلك مشروعاً كاملاً، لإعادة انتشال تشلسي من نتائجه السلبية في الدوري الإنكليزي الممتاز، التي عانى منها خلال السنوات الماضية، إذ يريد المدرب الإسباني استغلال مدة عقده المقدرة بنحو أربعة مواسم، من أجل العمل على إعادة توهج "البلوز" وتألقه في المسابقات المحلية وتحديداً "البريمييرليغ".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ تشابي ألونسو يعتبر أن فترته القصيرة مع نادي ريال مدريد كانت ناجحة، رغم قرار الإقالة التي تعرض لها في بداية العام الجاري، لكن المدرب تعلم من الدرس، وهو عدم السماح لأي نجم بمعارضة قرارته علناً، وهو الأمر الذي سيعمل على تطبيقه في تشلسي، لذلك من الممكن أن يكون العديد من القرارات مفاجئة للجماهير، بعد وصوله لاستنتاجه النهائي، عقب الانتهاء من دراسة ملفات النجوم.