ألونسو يكشف حقيقة علاقته بجود بيلنغهام: نحن متحدون

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو (44 عاماً) عن علاقته بنجوم فريقه، بعد تردد أخبار عن غضب بعض اللاعبين من قراراته، سواء بعدم الاعتماد عليهم ضمن التشكيلة الأساسية، أو استبدالهم في بعض المباريات، خاصة الإنكليزي جود بيلنغهام، إذ استغل ألونسو المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم السبت، قبل مواجهة جيرونا غداً الأحد، في منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني، لتوضيح بعض النقاط.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية جانباً من تصريحات ألونسو حلال المؤتمر، إذ قال عن علاقته بالنجم الإنكليزي: "تربطني به علاقة ممتازة، إنه لاعب من الطراز العالمي. لديه شغفٌ بالتطور والتعلم، وأُقدّر لاعبين مثله. إنه فضولي، ويأتي إلينا لمعرفة كيفية التطور، كما أنه يتكيّف مع مختلف المستويات والتطورات. علينا أن ننتبه لما يدور حوله".

وتابع ألونسو الدفاع عن فريقه قائلاً: "لطالما شعرتُ بوحدة الفريق، وأننا جميعاً نعرف هدفنا: الوصول إلى مايو/ أيار القادم (نهاية الموسم) بفرصة الفوز بكل شيء. نتكاتف في السراء والضراء. هذه أمور تحدث في كرة القدم، في كل فريق. نتواصل جيداً يومياً. ورغم ما قد يقوله البعض، نحن متحدون داخلياً". وتؤكد تصريحات مدرب الريال حصول بعض الخلافات في الفترة الأخيرة.

وأكد مدرب النادي الملكي أن تراجع النتائج في المباريات الأخيرة بالدوري الإسباني، لم يؤثر كثيراً على فريقه، وأنه ما زال متمسكاً بتطبيق أفكاره، مضيفاً: "رغم النكسات، ظل نهجنا وفكرتنا على حالهما. سنُجري تعديلات لتحسينهما. نريد أن نواصل نشاطنا ونحافظ على عزيمتنا. عندما تفشل أي منظومة، يصبح الأمر أكثر صعوبة".