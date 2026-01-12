ألونسو يفشل في اختباره الأول عام 2026.. هل حان موعد الإقالة؟

- فشل تشابي ألونسو في أول اختبار له كمدرب لريال مدريد بعد خسارته أمام برشلونة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، حيث لم يتمكن من إيقاف هجوم برشلونة بقيادة لامين يامال، وارتكب الفريق أخطاء دفاعية كبيرة. - رغم التعادل 2-2 في الشوط الأول، لم يستطع ألونسو قراءة المباراة بشكل جيد، مما أدى إلى أداء عشوائي للفريق، بينما نجح هانسي فليك في تأمين الفوز لبرشلونة. - مستقبل ألونسو مع ريال مدريد غير واضح، حيث يواجه ضغوطًا من الرئيس فلورنتينو بيريز لتحسين النتائج، وإلا قد يواجه الإقالة.

فشل مدرب نادي ريال مدريد تشابي ألونسو (44 عاماً) في اختباره الأول عام 2026، بعدما خسر مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

ولم يستطع تشابي ألونسو إيجاد الحلول اللازمة حتى يتمكن من إيقاف خطر هجوم الغريم التاريخي برشلونة، بقيادة الموهبة لامين يامال، الذي شكل صداعاً حقيقياً لمدافعي ريال مدريد طوال مواجهة "الكلاسيكو"، بالإضافة إلى عدم إيجاد توليفة مناسبة لقلبي الدفاع، مع الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها راؤول أسينسيو خلال اللقاء، وعدم قدرته على إزالة الخطر عن حارس المرمى البلجيكي، تيبو كورتوا.

ورغم أن ريال مدريد خرج من الشوط الأول في المواجهة أمام برشلونة، بالتعادل بهدفين لمثلهما، لم يستطع المدرب تشابي ألونسو قراءة الكلاسيكو بشكل جيد، بسبب التغييرات التي قام بها، ما جعل الفريق الملكي يظهر بلعبه العشوائي دون وجود خطة واضحة بشكل صحيح، على عكس ما فعله الألماني هانسي فليك، الذي أمن النتيجة حتى إطلاق الحكم لصافرة النهاية، معلناً تحقيق "البلاوغرانا" لقب بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي.

وبات مستقبل ألونسو مع ريال مدريد غير واضح على الإطلاق، وبخاصة أن الصحافة المقربة من إدارة الفريق الملكي، وعلى رأسها "ماركا"، أكدت قبل عدة أيام، قيام الرئيس فلورنتينو بيريز بإعطاء المدير الفني فرصة أخيرة، حتى يعمل على تحسين النتائج في النصف الثاني من الموسم الحالي، لكن خسارة لقب مثل كأس السوبر الإسباني، ربما ستعجل إقالة المدير الفني.

ويعلم تشابي ألونسو الآن، أن مصيره سيكون بيد الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي لن يقبل نهائياً رؤية نادي ريال مدريد يفشل في المنافسة على تحقيق أي لقب في هذا الموسم، بعدما عانى من انتقادات شديدة من قبل جماهير الفريق الملكي، التي شاهدت نجومها يخفقون في حسم الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.