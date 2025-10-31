ألونسو يغلق ملف فينيسيوس: لا عقاب بعد اعتذاره

- أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن سلوك فينيسيوس جونيور بعد الكلاسيكو قد "سوّي" دون فرض عقوبات، مشيداً باعتذاره الصادق لزملائه. - فينيسيوس قدم اعتذاراً علنياً لمشجعي ريال مدريد وزملائه، مؤكداً أن شغفه للفوز وحبه للنادي يدفعانه للتنافس، ووعد بمواصلة النضال من أجل الفريق. - ألونسو اعتبر بيان فينيسيوس إيجابياً، مشدداً على أن تركيز الفريق الآن منصب على المباراة القادمة ضد فالنسيا في ملعب سانتياغو برنابيو.

أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً)، أن ملف سلوك اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب أحداث الكلاسيكو، والغضب والكلمات التي تفوّه بها بعد استبداله في الشوط الثاني أمام برشلونة، قد "سوّي"، مشدداً على عدم فرض أي عقاب رياضي على اللاعب.

وكشف ألونسو أن فينيسيوس جونيور الذي قدم مباراة مميزة أمام برشلونة اعتذر لزملائه داخل غرف الملابس، وقال مدرب باير ليفركوزن السابق في المؤتمر الصحافي، اليوم الجمعة: "كان اعتذاره من القلب وصادقاً، كنت راضياً جداً، وبالنسبة لي منذ تلك اللحظة انتهى الأمر، الموضوع بالتالي تم تسويته وغداً لدينا مباراة وهي الأهم... لا عقاب له".

وكتب فينيسيوس، يوم الأربعاء، بيان اعتذار بعد أحداث الكلاسيكو، وقال فيه: "أريد اليوم أن أعتذر من جميع مشجعي ريال مدريد عن ردة فعلي أثناء استبدالي في الكلاسيكو، أود أن أقدم اعتذاري لزملائي في الفريق والنادي وللرئيس. أحياناً يتغلب عليّ شغفي، لأنني دائماً أسعى إلى تحقيق الفوز ومساعدة ريال مدريد، وطبيعتي التنافسية تنبع من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله، وأعدكم بمواصلة النضال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال، كما فعلت دائماً منذ يومي الأول".

ورغم أن بيان اللاعب اللاحق على شبكات التواصل الاجتماعي لم يذكر ألونسو بالاسم، إلا أن المدرب اعتبره "بياناً قيماً وإيجابياً جداً"، مشدداً على أن تركيز الفريق بالكامل تحول الآن إلى المباراة القادمة ضد فالنسيا، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.