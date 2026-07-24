ألونسو يضع مستقبله في فورمولا 1 على المحك ويكشف شرط الاستمرار

- فرناندو ألونسو يشير إلى أن الهيكل المطوّر لفريق أستون مارتن لن يغير موقع الفريق في الترتيب، لكنه قد يقلّص الفجوة بمجرد فهم الإمكانات الحقيقية للحزمة الجديدة. - تحديث المحرك، العامل الأهم في تحسين الأداء، لن يكون جاهزاً قبل انتهاء العطلة الصيفية، حيث يخطط ألونسو لاتخاذ قرار بشأن مستقبله الشخصي. - ألونسو يثق في أستون مارتن تحت إشراف أدريان نيوي، لكنه يبحث عن المتعة والأدرينالين في الفورمولا 1، مشيراً إلى أن العصر الهجين لا يوفر نفس التجربة.

حذّر السائق الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً)، الخميس، من أن الهيكل المطوّر الذي طال انتظاره من فريقه أستون مارتن، والمقرر الدفع به هذا الأسبوع خلال جائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، لن يغيّر على الأرجح موقع الفريق في مؤخرة الترتيب.

لكنه قال في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إنه يعتقد أن الفريق سيقلّص الفجوة وقد يحقق نتائج أفضل بمجرد أن يفهم الإمكانات الحقيقية للحزمة الجديدة. أما تحديث المحرك، وهو العامل الأكثر أهمية لتحقيق قفزة كبيرة في الأداء، فلن يكون جاهزاً قبل انتهاء العطلة الصيفية للفورمولا 1، وهي الفترة التي قال ألونسو إنه سيتخذ خلالها قراراً بشأن مستقبله الشخصي.

وأكد بطل العالم مرتين، أنه يملك ثقة كاملة بأستون مارتن تحت إشراف البريطاني أدريان نيوي، وهو المصمم الأكثر تقديراً في عالم الفورمولا 1، لكنه أوضح أنه سيبني قراره على مقدار المتعة التي يشعر بها كسائق. وقال: "ليس الأمر أنني بحاجة إلى أي إجابات من هذا التحديث. لدي صورة واضحة جداً عن الفريق وأننا سنعالج جميع المشكلات. يحتاج الأمر إلى وقت، لكن ليست لدي أي شكوك. لا توجد لدي أي شكوك على الإطلاق بأن أدريان (نيوي) سيقدم أفضل سيارة على خط الانطلاق عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف "أود أن أرى الخطوة الأولى مع هذه الحزمة. وتتعلّق المسألة فقط بمدى سرعة تحوُّل السيارة إلى سيارة قادرة على المنافسة. هذا هو السؤال. ربما يمنحنا السباقان المقبلان إحساساً بذلك، لكنني مرتاح، كما قلت مرات كثيرة. أفكر في أنني بحاجة إلى معرفة ما الذي سأفعله العام المقبل وفي السنوات التي تليه".

وأكمل "أشعر بأنّني في حالة جيّدة ومتحفز وسريع، لكنني بحاجة إلى الاستمتاع بما أفعله"، وأوضح أن الاتجاه الذي اختارته الفورمولا 1 مع "العصر الهجين" الجديد لا يوفر للسائقين التجربة نفسها. وقال "إنها ليست الجرعة عينها من الأدرينالين التي كنت أشعر بها سابقاً. لذا، فهذا أمر يجب أن أضعه على الطاولة. المشكلة بالنسبة لي ليست في مدى قدرة الفريق على المنافسة. المشكلة هي ما إذا كانت الفورمولا 1 قادرة على منحي الأدرينالين الذي أحتاج إليه لأعيش!".