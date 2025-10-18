ألونسو يرفع الصوت ضد الليغا ومدرب بلباو يسانده: اللاعبون هم الأساس

- تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يعارض بشدة مبادرة الليغا لإقامة مباريات الدوري الإسباني في ميامي، مؤكدًا أن القرار يفسد المنافسة ويفتقر إلى الإجماع والتشاور بين الأندية. - ريال مدريد يدعم احتجاج رابطة لاعبي الليغا ضد مباراة ميامي، حيث سيشارك في احتجاج رمزي خلال مباراته ضد خيتافي، مع تأكيد ألونسو على أهمية الاحتجاجات في إظهار مشاعر الأندية. - إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو، يدعم موقف اللاعبين، مشددًا على أن اللاعبين هم الأساس في كرة القدم، ويجب احترام احتجاجاتهم وفهم أسبابها.

رفع مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو (43 سنة) الصوت في وجه مبادرة الليغا بخوض مباريات من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 خارج إسبانيا، وتحديداً في مدينة ميامي الأميركية، خصوصاً في ظل دعم "الملكي" مبادرةَ رابطة لاعبي الليغا الرافضة هذا القرار.

وسيدعم ريال مدريد مبادرة رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية خلال مباراة فريقه غداً الأحد أمام خيتافي، بعدما أطلقت الرابطة احتجاجاً رمزياً ضد مباراة ميامي بين فياريال وبرشلونة، ولن يلعب "الميرينغي" وخصمه الثواني الـ15 الأولى من الجولة التاسعة في بطولة الليغا، قبل متابعة اللقاء لاحقاً بشكل طبيعي بعد مضي هذه الفترة الزمنية القصيرة. وعن هذا الأمر، قال مدرب النادي الملكي تشابي ألونسو في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "رأيي هو نفسه كما كان قبل شهرين. نحن ضد المباراة لأنها تفسد المنافسة. لم يكن هناك إجماع على إقامتها على أرض محايدة، ولم يكن هناك أي تشاور".

وأكد ألونسو أن فريقه ريال مدريد سينضم إلى الاحتجاج الذي بدأه لاعبو ريال أوفييدو وإسبانيول في مباراتهم بالجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي قُدّم موعدها إلى يوم الجمعة، وأضاف ذاكراً في حديثه: "الاحتجاجات إيجابية لأنها تظهر مشاعر العديد من الأندية. نحن ضد اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي. ربما يحدث ذلك إذا كان هناك إجماع بين جميع الأندية، ولكن هذا ليس هو الحال".

وتجنب ألونسو الدخول في تفاصيل بشأن ما إذا كان ريال مدريد مستعداً لعدم خوض مباراته والإضراب في الجولة الأخيرة من موسم 2025-2026، حينما ينتظر أن تُقام مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي، وقال في هذا الإطار: "موقفنا هو نفسه. القرارات التي يجب اتخاذها لمنع حدوث ذلك ربما تقع على عاتق جهات أخرى، لكن موقفنا هو نفسه".

في المقابل، لم يتأخر مدرب نادي أتلتيك بلباو الإسباني إرنستو فالفيردي في رفع الصوت أيضاً ضد مبادرة الليغا، وقال في مؤتمر صحافي السبت: "عادة لا يخرج اللاعبون بكثير من الاحتجاجات، وبالنسبة لي هم من يجعلون كرة القدم تمضي قدماً، لا رئيس فيفا ولا رئيس يويفا ولا أي شخص آخر. اللاعبون هم الأساس. لا أشك في أن الاحتجاج سيكون له صدى، سواء أُذيع على التلفزيون أم لا".

وأضاف فالفيردي ذاكراً: "لا أعلم إن كانت هناك قاعدة تمنع عرض هذه الثواني من الاحتجاج، لكن في كل الأحوال، الفئة الأهم في عالم كرة القدم هي فئة اللاعبين، أكثر من أي فئة أخرى. لذا يجب أخذ هذا الاحتجاج بعين الاعتبار، واحترامه، وفهم أسبابه".