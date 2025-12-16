ألونسو يرفع التحدي في فورمولا 1: موسم 2026 سيكون مُختلفاً

- أبدى فرناندو ألونسو تفاؤلاً بشأن موسم 2026 في فورمولا 1، معتبراً إياه بداية جديدة وفرصة للتفوق، حيث يعتقد أن فريقه أستون مارتن يمتلك الكوادر والبنية التحتية اللازمة لتحقيق النجاح. - يأمل ألونسو في الاستفادة من التعديلات الجديدة لمنافسة الفرق القوية مثل "مكلارين مرسيدس"، رغم تعقيد الأمر، ويطمح لتحقيق نتائج مميزة في سباق أبوظبي المقبل. - بعد مسيرة حافلة تضمنت 426 سباقاً و32 فوزاً، يقترب ألونسو من وداع فورمولا 1، حيث كانت أبرز إنجازاته مع فريق رينو بتتويجه ببطولة العالم مرتين.

أظهر السائق الإسباني، فرناندو ألونسو (44 عاماً)، تفاؤلاً كبيراً، بالنسبة إلى منافسات بطولة العالم في فورمولا 1، بخصوص قدرة فريقه أستون مارتن على التألق، لتعويض خيبة منافسات عام 2025، إذ لم يكن حصاد الفريق مميزاً، رغم التطلعات الكبيرة، نظراً لأن بطل العالم في مناسبتين سابقتين لم يحصد أي انتصار في الموسم الماضي. وأكمل الإسباني الموسم في المركز العاشر برصيد 56 نقطة، بعدما كان دائماً خارج دائرة التنافس على منصّات التتويج، وفي عام 2024 حلّ تاسعاً، ولكن برصيد 70 نقطة.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات ألونسو بشأن الموسم المقبل، والذي قال: "أنا متفائل بشأن عام 2026 لأنه بداية جديدة. كل شخص لديه فرصة للتفوق على الآخرين، ونحن نبدأ من الصفر، وهذا دائماً مصدر أمل، أعتقد أن الكثير من الأشياء ستحدث خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من العام، وهي الفترة اللازمة لاكتشاف السيارات، وفهم الاستراتيجية والفلسفة التي يتبناها كل فريق. سنتعلم الكثير خلال أول سباقين أو ثلاثة، لذا أعتقد أن لدينا الكوادر والبنية التحتية والبيئة اللازمة لموسم ناجح، فالأمر كله يعتمد علينا".

ويأمل ألونسو في استفادته من التعديلات الجديدة، التي ستشهدها منافسات فورمولا 1 في الموسم الجديد، حتى يستطيع فريقه منافسة "مكلارين مرسيدس" الذي حصد بطولة العالم للصانعين في آخر عامين توالياً، ولكن الأمر يبدو معقداً للغاية، بحكم وجود العديد من الفرق القوية، التي تسلّحت للموسم الجديد بطريقة مثالية. وسيخوض ألونسو، في عام 2026، موسمه رقم 25 في عالم فورمولا 1، وقد أشار إلى أنه يتمنى إلى أن يكون سباق أبوظبي في العام المقبل (آخر جولة في الموسم) ناجحاً بالنسبة إليه.

وبات ألونسو قريباً من وداع منافسات فورمولا 1 بعد سنوات من التألق، بعدما انضمّ إلى أفضل الفرق خلال مسيرته، ولكن أهم حصاد للسائق الإسباني كان مع فريق رينو الفرنسي، عندما تُوج ببطولة العالم مرّتين (2005 و2006). وخلال مسيرته خاض ألونسو 426 سباقاً، وفاز في 32 منافسة، وصعد على منصّة التتويج في 106 مناسبات، وحقق المركز الأول بخط الانطلاق في 21 مناسبة. وقد تركت تجربته مع "فيراري" خيبة أمل كبيرة بالنسبة إليه، بما أنه كان يحلم بدعم رصيده من التتويجات، ولكن الفريق لم يستطع منحه نجاحات إضافية. وبعد تجربة خاطفه مع فريق مكلارين، ابتعد ألونسو من 2018 إلى 2021 عن منافسات فورمولا 1، وخاض تجارب في عالم الرالي، قبل أن يعود وينضمّ لفريق ألبين، وبعدها التحق بفريق أستون مارتن، وذلك منذ عام 2023.