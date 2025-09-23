ألونسو يرفض السير على خطى مورينيو ويتجاهل تصريحات فليك

- تشابي ألونسو يرفض الدخول في حرب كلامية مع مدرب برشلونة، هانسي فليك، ويؤكد أن تركيزه منصب على مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني، مشدداً على أهمية حصد النقاط. - ألونسو يتجنب منح جائزة الكرة الذهبية مساحة أكبر، رغم فوز عثمان ديمبيلي بها، ويواصل ريال مدريد سياسته المتحفظة تجاه الجائزة، معتبراً الحضور واجباً بغض النظر عن الفائز. - تعامل ألونسو بهدوء مع انزعاج فينيسيوس جونيور من استبداله، مؤكداً على أهمية الروح الجماعية والتواصل مع اللاعبين لتحقيق التطور المطلوب.

رفض المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإسباني تشابي ألونسو (43 عاماً)، الدخول في حرب كلامية أو السير على خطى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، الذي اشتهر بتصعيد تصريحاته ضد الغريم التقليدي برشلونة، إذ قرّر عدم الرد على ما قاله مدرب النادي الكتالوني، الألماني هانسي فليك، الذي لمح إلى الفريق الأبيض في حديثه عن ضرورة احترام الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، مؤكداً أن حضور مثل هذه المناسبات واجب مهما كانت هوية المتوج.

ولم يشأ ألونسو أن يمنح جائزة الكرة الذهبية مساحة أكبر، بعدما تُوّج بها نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي. وشدّد المدرب الإسباني على أن تركيزه منصب بالكامل على مواجهة ليفانتي المقررة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلاً في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الاثنين: "لدينا مباراة أمام ليفانتي في الدوري، هذا الموسم نحن بحاجة إلى حصد الكثير من النقاط، وكل مباراة تكتسب أهمية كبيرة. عقلي ليس مشغولاً بالكرة الذهبية، تركيزي كله على ليفانتي".

وكان فليك قد أجاب السبت الماضي، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة برشلونة وخيتافي، عن سؤال يتعلق بالكرة الذهبية، مؤكداً أن الحضور واجب بغض النظر عن الفائز، لكن تلميحه بدا موجهاً إلى ريال مدريد الذي واصل سياسته المتحفظة تجاه الجائزة. فمنذ إلغائه رحلته إلى الحفل العام الماضي، أظهر النادي الملكي مواقف متوترة تجاه المنظمين، حتى في النسخة الحالية، في خطوة اعتبرت احتجاجاً على خسارة البرازيلي فينيسيوس جونيور الجائزة التي ذهبت إلى نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنكليزي، رودري.

أما بشأن الجدل الذي أثاره انزعاج فينيسيوس خلال استبداله ضد إسبانيول، فقد تعامل ألونسو معه بهدوء، قائلاً: "كنت لاعباً، وعندما كانوا يستبدلونني لم تكن أفضل لحظة. أتعامل مع الأمر بشكل طبيعي ونتحدث حوله. أحبّ أن أكون قريباً من اللاعبين ولا أجعل من الأمر قضية كبيرة، بعد المباراة تحدثت مع اللاعبين، وكانوا جميعاً سعداء بالفوز ولديهم رغبة في الاستمرار بالتطور، هذا ما نحتاجه، أن نصنع فريقاً، وأن نملك روحاً جماعية. كل اللاعبين يفهمون الدور الذي نريده للفريق، وهم يواصلون منح الإضافة".