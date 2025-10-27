ألونسو يحطم العقدة.. ثامن مدرب لريال مدريد ينتصر في أول كلاسيكو له

27 أكتوبر 2025
ألونسو يوجه لاعبيه في أول كلاسيكو له كمدرب، 26 أكتوبر 2025 (أنخيل مارتينيز/Getty)
ألونسو يوجه لاعبيه في أول كلاسيكو له مدرباً، 26 أكتوبر 2025 (أنخيل مارتينيز/Getty)
بدأ المدرب الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً) مغامرته في "الكلاسيكو" الأول، مع ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن قاد الفريق إلى فوز ثمين على غريمه برشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ليضع بصمته الأولى في سجل المدربين، الذين خاضوا أول "كلاسيكو" لهم في القرن الحادي والعشرين.

وتمكن تشابي ألونسو من تجاوز عقدة "الكلاسيكو" الأول، التي فشل فيها عدد من المدربين السابقين، كما تخطى أيضاً أزمة المباريات الكبرى، التي لاحقته منذ انطلاق تجربته مع ريال مدريد. فقد سقط المدرب الإسباني في أهم اختبارين له سابقاً مع النادي الملكي، بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية برباعية نظيفة، ثم الهزيمة القاسية أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بنتيجة (2-5)، كما تمكن تشابي ألونسو بهذا الفوز من إيقاف سلسلة انتصارات برشلونة، التي حققها في الموسم الماضي، بعدما فاز الفريق الكتالوني على ريال مدريد في أربع مناسبات متتالية، شملت لقاءي الدوري المحلي ونهائي كأس الملك ونهائي كأس السوبر الإسباني.

وبدأ ريال مدريد الألفية الجديدة، بانتصارين متتاليين لكل من: الإسباني فيسنتي دل بوسكي (2000)، الذي قاد الملكي للفوز بثلاثية نظيفة، والبرتغالي كارلوس كيروش (2003) بنتيجة (2-1)، تلاه البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو (2005) بفوزه (4-2)، وتابع الإيطالي فابيو كابيلو (2006) المسيرة بفوزٍ مقنع (2-0)، ثم جاء الدور على الألماني بيرند شوستر (2007) ليضيف انتصاراً جديداً (1-0).

وفي العقد الثاني من القرن، وجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي طريق الانتصار في ولايته الثانية (2022) بنتيجة (2-1)، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الفرنسي زين الدين زيدان في عودته الثانية عام 2019، لينجح تشابي ألونسو بتحقيق الفوز، في أول تجربة له، ويصبح المدرب الثامن الذي يتمكن من حصد النقاط الثلاث.

ونجح ثلاثة مدربين فقط في الحصول على نقطة واحدة، وإنهاء "الكلاسيكو" الأول دون غالب أو مغلوب، بداية بزين الدين زيدان (2016) في ولايته الأولى، بعد أن فرض التعادل السلبي (0-0)، بينما أنهى الإسباني خوان رامون لوبيز (2005) المواجهة الأولى له بنتيجة (1-1)، وكرر النتيجة ذاتها الأرجنتيني سانتياغو سولاري (2018).

فينيسيوس يحتج على قرار إخراجه من الكلاسيكو، 26 أكتوبر 2025 (أوسكار ديل بوزو/فرانس برس)
وعلى الجانب الآخر، سقط سبعة مدربين في أول "كلاسيكو" لهم أمام برشلونة، إذ كانت البداية مع الإسباني ماريانو غارسيا ريمون (2004)، الذي خسر بثلاثية نظيفة، ثم مواطنه خواندي راموس (2009) الذي انهزم (0-2)، تلاه التشيلي مانويل بيليغريني (2010) بخسارة (0-1). وبعده جاء البرتغالي جوزيه مورينيو (2010) ليسقط سقوطاً مدوياً (0-5) في "الكامب نو"، في واحدة من أشهر مباريات "الكلاسيكو"، واستمرت الخيبات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي (2013) الذي خسر أول "كلاسيكو" له في ولايته الأولى (2-1)، ثم الإسباني رافا بينيتيز (2015) برباعية مؤلمة (0-4)، وأخيراً مواطنه غولين لوبيتيغي (2018) بخسارة قاسية (1-5) كانت سبباً مباشراً في إقالته.

