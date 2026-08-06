ألونسو يحدّد مطالبه المالية للبقاء مع أستون مارتن

- يشهد سوق فورمولا 1 نشاطاً مكثفاً خلال فترة التوقف الصيفي، مع تصاعد الشائعات حول انتقالات وتجديد عقود السائقين، حيث كشف مارك ليماشر عن مطالب فرناندو ألونسو المالية للبقاء مع أستون مارتن. - طلب ألونسو من أستون مارتن أكثر من 46 مليون يورو سنوياً لتمديد عقده لعامي 2027 و2028، بينما يتقاضى حالياً 35 مليون يورو، وهو رقم قريب من أسعار السوق للسائقين الكبار. - رغم المطالب المالية، فإن قرار ألونسو بالاستمرار في فورمولا 1 يعتمد على إمكانية المنافسة والاستمتاع ببطولة عالمية تضم 24 سباقاً.

يشهد سوق فورمولا 1 خلال فترة التوقف الصيفي نشاطاً مكثفاً، مع تصاعد الشائعات بشأن انتقالات السائقين وتجديد عقودهم. وفي منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشف مارك ليماشر، مؤلف كتاب "بيسنز بوك جي بي" المتخصص في الجوانب التجارية لـ"فورمولا 1"، الرقم الذي حدده الإسباني فرناندو ألونسو (45 عاماً) للبقاء مع أستون مارتن.

وقال ليماشر في منشورٍ له، نقلت تفاصيله صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء: "سمعتُ أن فرناندو ألونسو طلب من أستون مارتن أكثر من 46 مليون يورو سنوياً لتمديد عقده في عامي 2027 و2028". وأضاف: "يتقاضى ألونسو حالياً 35 مليون يورو من الفريق البريطاني". وكانت أرقام عقده الحالي مع الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له، قد حُددت عند وصوله في 2023، حيث كانت البداية بـ 23 مليون يورو، على أن يكون العقد بشكل تصاعدي.

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وفي ما يتعلق بالـ46 مليون يورو (92 مليوناً خلال عامين)، هو رقم ليس ببعيد عن أسعار السوق بالنسبة إلى السائقين الكبار. وبيّن تقرير لصحيفة ماركا، أن شارل لوكلير وصل إلى الرقم نفسه في آخر تجديد له مع فريق فيراري، رغم أنه لم يفز قَطّ ببطولة العالم لـ"فورمولا 1". وبالعودة إلى فرناندو، بيّن التقرير ذاته أن المطالب المالية ليست في الوقت الحالي ما سيحدد قرار السائق بالاستمرار أو مغادرة فورمولا 1. فإمكانية المنافسة، والاستمتاع ببطولة عالمية تضم 24 سباقاً، هي مقاييس مهمة للسائق المخضرم، الذي قد يحسم قراره في الأسبوع نفسه الذي تعود فيه منافسات فورمولا 1، من خلال سباق جائزة هولندا الكبرى (21-23 أغسطس/ آب).