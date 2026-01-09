ألونسو يثأر من سيميوني.. انتصار بسلاح المرتدات وأخطاء أتلتيكو مدريد

- قاد تشابي ألونسو ريال مدريد للفوز على أتلتيكو مدريد (2-1) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، محققاً الثأر من خسارة سابقة في الليغا (5-2)، بفضل هدفين من فيدي فالفيردي ورودريغو. - استغل ألونسو أخطاء أتلتيكو مدريد، حيث سجل فالفيردي هدفاً مبكراً من ركلة حرة، واعتمد ريال مدريد على الدفاع والهجمات المرتدة، مع تألق تيبو كورتوا في التصدي لثلاث كرات خطرة. - رغم تسجيل أتلتيكو هدفاً، حافظ ريال مدريد على تفوقه بفضل تغييرات ألونسو، ليضرب موعداً مع برشلونة في الكلاسيكو لتحديد بطل كأس السوبر الإسباني.

نجح مدرب نادي ريال مدريد تشابي ألونسو (44 عاماً)، في الثأر من المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بعدما حسم مواجهة "الديربي" (2-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي يقام حالياً في السعودية، ليمحي بذلك الخسارة الثقيلة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في "الليغا"، (5-2).

وظهر ألونسو قارئاً لمواجهة "الديربي" بشكل جيد، بعدما استغل الأخطاء التي وقع فيها لاعبو أتلتيكو مدريد منذ البداية، لتتم ترجمة ما أراده مدرب نادي ريال مدريد، عبر نجمه الأوروغواياني، فيدي فالفيردي، الذي أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة، عجز حامي عرين "الروخيبلانكوس"، يان أوبلاك عن التصدي لها في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وبعد هدف التقدم المبكر، تراجع ريال مدريد إلى مناطقه الدفاعية، واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، بعدما استطاع أتلتيكو مدريد تهديد مرمى الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، بالتصدي لثلاث كرات خطرة، فيما أزال مدافعو الفريق الملكي خطر الهجمات المكثفة لنجوم "الروخيبلانكوس" في أكثر من مرة، إلا أن رفاق البرازيلي فينيسيوس جونيور، تمكنوا من التفوق بنسبة الاستحواذ 56% خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لم يستعجل ألونسو جعل نجوم ريال مدريد يضغطون، بل على العكس تماماً، ظهر رفاق فينيسيوس جونيور مركزين على تأمين الخط الدفاعي، وجعل الإنكليزي جود بلينغهام، يقوم بعملية الربط بين خطي الدفاع والهجوم، ليتمكن بتمريرة متقنة دقيقة ضرب جميع خطوط أتلتيكو مدريد، ويهدي الكرة على طبق من ذهب إلى زميله رودريغو، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة (2-0)، لصالح الفريق الملكي.

ورغم أن ألكسندر سورلوث استطاع تسجيل هدف لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 58، إلا أن تشابي ألونسو لم يقم بإجراء تبديلات على الخطة، التي رسمها، وجعل دييغو سيميوني يقوم بحركته الأولى، ليقرر مدرب ريال مدريد مفاجأة الجميع، بعدما سحب مدافعين، وهما أنطونيو رودريغر وراؤول أسينسيو، ودفع بالفرنسي فيرلاند ميندي والإسباني فران غارسيا.

ونجحت تغييرات ألونسو في الحد من خطورة مهاجمي أتلتيكو مدريد، وعزل خط الوسط عن الهجوم، واستمرت سيطرة ريال مدريد على مواجهة "الديربي"، التي حسمها بالنهاية لصالحه، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليضرب موعداً مع غريمه التاريخي، برشلونة، في مواجهة الكلاسيكو، التي تنتظرها الجماهير الرياضية، من أجل معرفة هوية بطل كأس السوبر الإسباني.