ألونسو يتحدى بداية الموسم الكارثية: أنا الأفضل وليس لديّ ما أثبته

يُواجه سائق فريق أستون مارتن، الإسباني، فرناندو ألونسو (44 عاماً) صعوبات عديدة في بداية موسم فورمولا 1، بحصاد مخيب وعجز عن منافسة بقية السائقين رغم أن التعديلات على سيارته كان من شأنها أن تعطيه دفعاً قوياً ليكون حاضراً في المراتب الأولى، ورغم ذلك فإن بطل العالم مرّتين لا يبدو منزعجاً ولم تهتز ثقته في قدراته. ويوجود ألونسو في المركز 21 دون أيّ نقطة لحدّ الان، بعد مرور 4 مراحل من بطولة العالم.

ونقل موقع موتور سبورت الفرنسي، الجمعة، تصريحات ألونسو قبيل سباق جائزة كندا الكبرى، عن كيفية تقييم السائق لتقدمه عندما لا تكون سيارته منافسة، أجاب: "لا أقيس أي شيء. أنا الأفضل. ليس لدي ما أثبته. لا أحتاج إلى الشعور بأي شيء لأؤمن بأنني في المستوى المطلوب. إذا ذهبت إلى حلبة سباق الكارتينغ ولم أكن الأسرع، فسأقلق. وإذا ذهبت إلى سباقات جي تي ولم أكن الأسرع، فسأقلق، وهكذا. في الوقت الحالي، هذا ما أفعله، وما زلت الأسرع، في سباقات فورمولا 1، فإنها مسألة وقت فقط إلى أن أحصل على سيارة أفضل".

وتابع ألونسو حديثه مؤكداً: "أنتظر الفرصة، وفي الوقت نفسه، أحاول مساعدة الفريق. ولا أريد أن أفقد الميزة التنافسية التي يجب أن أمتلكها في فورمولا 1. لذلك، أقود في فئات مختلفة، بسيارات مختلفة، وأختبر نفسي في تخصصات مختلفة وبسيارات مختلفة، وأشعر بالمنافسة".

وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها أستون مارتن، أكد مدير العمليات على حلبة السباق، مايك كراك، الدورَ المحوري الذي يضطلع به الفريق في دعم سائقيه الاثنين والتخفيف من إحباطهما، ولا سيّما في ظل بطء وتيرة التقدم، وأوضح كراك قائلاً: "السائقان هما الأكثر حاجةً للدعم، لأننا نوجه إليهما نفس الأسئلة كل خميس وجمعة وسبت وأحد، ثم نكررها في الأسبوع التالي. بالنسبة لهم، الجزء الأصعب هو الاضطرار إلى إعطاء نفس الإجابة في كل مرة. لذلك أعتقد، كما قلت سابقاً في شنغهاي، أننا بحاجة إلى حماية السائقين من ذلك، حتى لا يتراكم لديهم هذا الإحباط بسبب وجودهم في مؤخرة المجموعة".