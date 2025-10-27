- تحدث تشابي ألونسو عن سلوكيات فينيسيوس جونيور المثيرة للجدل خلال الكلاسيكو ضد برشلونة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على التركيز وعدم المبالغة في ردود الفعل، مع التأكيد على أن التوتر جزء طبيعي من المباريات الكبرى. - أكد ألونسو على أهمية الفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، مشيدًا بأداء اللاعبين وتفاعل الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو، واعتبر الانتصار خطوة مهمة للمستقبل. - أشار ألونسو إلى أن المشروع لا يزال في بدايته، مشيدًا بجود بيلنغهام ودوره في إلهام زملائه، مؤكدًا على أهمية التواصل مع الجماهير للحفاظ على الروح والطاقة الإيجابية.

تحدّث المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو (43 عاماً)، عن تصرفات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور التي لم تتوقف عند مشادّاته مع موهبة برشلونة الإسباني لامين يامال، وذلك خلال مجريات "الكلاسيكو" الذي جمع الغريمين، أمس الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم. وقد تصدّر فينيسيوس الأضواء بسبب سلوكياته المثيرة للجدل التي أعادت طرح التساؤلات حول انفعاله المتكرر في المباريات الكبرى.

وقال ألونسو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد المباراة التي شهدت تفوق ريال مدريد على برشلونة بنتيجة (2-1)، ونقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنا سعيد جداً من أجل اللاعبين، لأنهم كانوا بحاجة لمعرفة أنهم قادرون على الفوز بمباراة من هذا النوع، كان الانتصار مستحقاً، بل وربما أقل من مجريات اللقاء، وهو مهم جداً للمستقبل". وأضاف المدرب الإسباني أنه على الصعيد الشخصي لم يشعر بأنه تخلّص من أي ضغط بعد الفوز، لكونه يرى أن الطريق لا يزال طويلاً ويجب الحفاظ على الهدوء.

وأما بخصوص انفعال فينيسيوس جونيور بعد استبداله خلال الشوط الثاني من المواجهة ثم توجهه غاضباً نحو غرف تغيير الملابس قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء بعد دقائق، فقال ألونسو بوضوح: "أحتفظ بالكثير من الأمور الإيجابية عن أداء الفريق ومنهم فيني، سنتحدث بالتأكيد عن الأمر، لكن لا أريد أن أفقد التركيز على ما هو مهم، هناك لاعبون بشخصيات مختلفة، وهذا طبيعي، لكن سنتحدث عن ذلك داخل الفريق".

وواصل ألونسو حديثه عن التوتر الذي طغى على نهاية مواجهة الكلاسيكو بقوله: "هذه كرة القدم، حدثت أمور كثيرة في كل مباريات الكلاسيكو، وستظل تحدث، لأن التوتر دائم في مثل هذه المباريات، وهذا طبيعي، لا داعي للمبالغة أو القلق، المهم أن تبقى المنافسة في إطارها الرياضي، ما حدث في النهاية كان نتيجة للحماسة من الجانبين، وطالما أن المشادات تبقى في حدود الروح الرياضية فلا مشكلة".

وعن الناحية التكتيكية، أشاد تشابي ألونسو بجهود لاعبيه وتفاعل الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو، قائلاً: "بحثنا عن أفضل تشكيلة ممكنة لمواجهة منافس يلعب كرة جيدة، وقد عمل الفريق دفاعياً بإقناع كبير. الهدف الذي استقبلناه جاء من خطأ في فقدان الكرة، لكننا صنعنا فرصاً عديدة بعد ذلك، هذه هي الروح والطاقة التي يجب أن نحافظ عليها دائماً، أنا سعيد لأنني رأيت اللاعبين والجماهير يستمتعون، وكانت الأجواء مذهلة في البرنابيو. المشروع لا يزال في بدايته، لكن التواصل مع الناس أساسي، واليوم شعرت بذلك بوضوح، جود بيلنغهام لاعب يعتمد كثيراً على الإحساس والقدرة على الإلهام وجذب زملائه، ولهذا قدم مباراة رائعة".