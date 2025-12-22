ألونسو وريال مدريد في مفترق الطرق بمستقبل غامض

- تجدد النقاش حول مستقبل المدرب تشابي ألونسو بعد أداء ريال مدريد المخيب في المباريات الأخيرة، رغم الانتصار على إشبيلية، حيث أثارت الخسارة أمام سيلتا فيغو تساؤلات حول استمراره. - الانتقادات طالت النجم فينيسيوس جونيور، لكن الأداء العام للفريق تراجع رغم الصفقات الصيفية، واعتمد الفريق بشكل كبير على تألق كيليان مبابي لإنقاذه في عدة مناسبات. - إدارة فلورنتينو بيريز مطالبة بحسم موقف المدرب، إما بدعمه أو البحث عن بديل، لضمان استمرار المنافسة على الألقاب في النصف الثاني من الموسم.

بنهاية مباريات ريال مدريد الرسمية في عام 2025، تجدد النقاش بشأن مستقبل المدرب تشابي ألونسو (44 عاماً)، ذلك أن أداء الفريق في المباريات الأخيرة كان مخيّباً على جميع المستويات، والانتصار على إشبيلية في آخر مباريات "الملكي" بالدوري الإسباني رافقه غضب الجماهير التي لم تكن راضية عن المستوى في اللقاء وبعض النجوم. وقد أثيرت تساؤلات حول مستقبل ألونسو في وقت سابق بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو، وتوقع الإعلام الإسباني إقالة مدرب باير ليفركوزن الألماني سابقاً، وقد تطرقت صحف إسبانية، مثل "آس"، إلى مستقبل المدرب مع "الميرينغي"، وحظوظه في الاستمرار بمهمته، لأن هذا التوقيت هو الأنسب لحسم الموقف بشكل نهائي، وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

ورغم أن الانتقادات وُجِهت أساساً إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، فإن ذلك لم يمنع من إثارة مستقبل المدرب تشابي ألونسو، مع وجود ملاحظات عديدة تهمّ علاقته باللاعبين، خاصة نجوم الصف الأول، إضافة إلى أن أرقام "الميرينغي" شهدت تراجعاً رغم الصفقات التي قامت بها إدارة النادي في "الميركاتو" الصيفي، من دون نسيان ضعف المستوى الفني الذي رافق انتصارات الفريق في أكثر من لقاء، إذ عاد ريال مدريد ليكون مرتبطاً بأداء نجم واحد، فمعظم الانتصارات حملت بصمة الفرنسي كيليان مبابي الذي أنقذ مدربه في مناسبات عديدة وآخرها في مسابقة الكأس، بعدما كان الفريق قريباً من تلقي صفعة قوية ووداع المسابقة أمام فريق هاوٍ، ولكن مبابي تألق بشكل لافت ليمكّن "الملكي" من تخطي هذا الدور.

وبتوقف النشاط في الدوري الإسباني، فإن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز باتت مطالبة بحسم الموقف نهائياً، واتخاذ قرار بشأن المدرب، إما عبر دعمه ومساندته، أو البحث عن اسم جديد يقود النادي في النصف الثاني من الموسم، فالحسم سيكون بمثابة الرسالة القوية للجماهير واللاعبين على حدّ سواء، بما أن الفريق ما زال مستمراً في المنافسة بمختلف البطولات، ومِن ثمّ، فإن فرص حصد الألقاب قائمة، والخطوة المهمة هي معرفة ما إذا كان المدرب الحالي رجل المرحلة، أم أنه قد يُجبر على الرحيل، بعد قرابة ستة أشهر من بداية التجربة مع الفريق، التي تزامنت مع الفشل في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية في الصيف الماضي.