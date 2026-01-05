ألونسو ليس الوحيد: نجوم فورمولا 1 خاضوا غمار رالي داكار

- شهد رالي داكار مشاركة سائقي فورمولا 1 بارزين، مثل فرناندو ألونسو الذي حقق المركز الثالث عشر في نسخة 2020، مما يبرز جاذبية التحدي. - جاك إيكس، السائق البلجيكي، فاز برالي داكار عام 1983، بينما حقق الفرنسي جان-لوي شليسر اللقب عامي 1999 و2000، بعد مسيرتهما في الفورمولا 1. - شارك سائقون آخرون مثل هنري بيسكارولو وباتريك تامباي، مما يعكس التنوع والتحدي الذي يجذب سائقي الفورمولا 1 إلى داكار.

لم تكن مشاركة الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً) في رالي داكار حالة استثنائية، إذ سبقه ولحقه عدد من سائقي فورمولا 1 في خوض غمار أصعب سباقات الراليات في العالم. وعبر التاريخ، تجرأ عدد كبير من نجوم "الفئة الأولى" على مغادرة الحلبات، لمواجهة الرمال والكثبان، في تجربة جمعت بين المجد والمغامرة والمخاطرة.

وخاض ألونسو، بطل العالم مرتين في فورمولا 1، تحدي داكار عام 2020 برفقة الملاح مارك كوما، وأنهى السباق في المركز الثالث عشر، وكان أفضل سائق مبتدئ في تلك النسخة. ظل رالي داكار، وسيبقى، حلماً خاصاً يجذب حتّى أبرز نجوم فورمولا 1، لما يحمله من تحدٍ فريد، لا يشبه أي سباق آخر، ومن بين قائمة طويلة، هؤلاء أبرز نجوم فورمولا 1 الذين خاضوا غمار رالي داكار، بحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية.

جاك إيكس من فورمولا 1 إلى داكار

يُعد البلجيكي جاك إيكس واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ فورمولا 1، كما عُرف بتعدد مواهبه خلف المقود، وحقق ثمانية انتصارات و25 منصة تتويج في فورمولا 1، وتُوّج ببطولة العالم للتحمل عامَي 1982 و1983، وفاز بسباق 24 ساعة لومان ستّ مرات. وفي عام 1983، تُوّج بلقب رالي داكار، إلى جانب ملاحه كلود براسور.

جان-لوي شليسر

السائق الفرنسي تُوّج ببطولة أوروبا لـ "فورمولا 3" عام 1981، ما فتح له باب الفورمولا 2 ثم الفورمولا 1 عام 1983، دون أن يحقق نتائج بارزة. لاحقاً، أصبح أحد أبرز أسماء داكار، إذ شارك لأول مرة عام 1984، وداوم على المشاركة منذ 1989، كما تُوّج بلقب داكار عامي 1999 و2000.

هنري بيسكارولو

شارك بين 1968 و1976 في 64 سباقاً في فورمولا 1، وكان أفضل إنجاز له المركز الثالث في جائزة موناكو الكبرى عام 1970. فاز أربع مرات بسباق 24 ساعة لومان، وشارك في النسخة الثانية من رالي داكار، وحقق أفضل نتائجه عام 2000 بحلوله تاسعاً مع نيسان.

باتريك تامباي وجان-بيير غوسو

خاض تامباي 114 سباقاً في فورمولا 1 بين 1977 و1986، محققاً فوزين و11 منصة تتويج. شارك في رالي داكار ضمن فئة السيارات، واحتل المركز الثالث عام 1988 مع رينج روفر، ثم كرر الإنجاز عام 1989 مع ميتسوبيشي. أما غوسو، فعمل سائق اختبارات مع فريق رينو عام 1980، وشارك في رالي باريس-داكار عام 1982 على متن مرسيدس الفئة جي، وأنهى مشاركته الأولى على منصة التتويج.

يوخن ماس

شارك السائق الألماني في 114 سباقاً في فورمولا 1، حقق خلالها فوزاً واحداً وثماني منصات. فاز بسباق لومان عام 1989، وشارك في داكار عام 1984 مع مرسيدس، ثم في 1985 مع بورشه 959، قبل أن ينسحب إثر حادث قوي.

جان-بيير غابوي وباتريك غايار

خاض غابوي 55 سباقاً في فورمولا 1، وحقق فوزين بارزين في جائزة فرنسا 1979 والنمسا 1980. شارك في داكار عامَي 1984 و1985 على متن لادا نيفا، لكنه لم يُنهِ أياً من المشاركتَين. أما غايار، فشارك في خمس سباقات فورمولا 1 عام 1979، وفي داكار عام 1982 مع مرسيدس، دون أن يُكمل السباق.

جان غارييه وفيليب أليو

خاض غارييه 143 سباقاً في الفورمولا 1 وحقق ثلاث منصات تتويج، وشارك في داكار 1985، لكنه لم ينجح في إنهائه. من جهته، شارك أليو في 116 سباق فورمولا 1 بين 1984 و1994، وخاض تجربة داكار عام 1985 على متن دراجة ياماها.

فرانسوا ميغو ويوهانس لامرز

حضر ميغو في 16 سباق فورمولا 1 بين 1972 و1975، وحقق رقماً قياسياً في السرعة عام 1987، إضافة إلى ثلاث نسخ من داكار خلال الثمانينيّات، وكان أفضل مركز له هو الـ15. أما السائق الهولندي يوهانس لامرز، فشارك في 41 سباق فورمولا 1، وفاز بسباق 24 ساعة دايتونا عام 1999. خاض داكار للمرة الأولى بعمر 53 عاماً ضمن فئة الشاحنات، وكرّر المشاركة ست مرات.

أليكس كافي وفيك إلفورد وهانس هاير

شارك كافي في 75 سباق فورمولا 1، وفي عام 2012 حضر في داكار لأغراض خيرية، لدعم حملات مكافحة الإدمان. أما السائق البريطاني إلفورد، فخاض 13 سباق فورمولا 1، وفاز برالي مونتي كارلو عام 1968، وشارك في داكار عام 1983. من جهته، يملك هاير، مشاركة وحيدة في فورمولا 1، فيما حقق المركز الثاني في داكار 1986، ضمن فئة الشاحنات.

أوكيو كاتاياما وبول بيلموندو

خاض السائق الياباني كاتاياما، 97 سباق فورمولا 1، وشارك في داكار أعوام 2002 و2005 و2007، كما خاض مغامرات رياضية أخرى خارج عالم المحركات. أما بيلموندو، نجل الممثل الشهير جان-بول بيلموندو، فخاض تجربة الفورمولا 1 دون نجاح يُذكر، وشارك مرات عدّة في داكار، على متن سيارات نيسان.

نوربرتو فونتانا وإليسو سالازار

شارك فونتانا في أربع سباقات فورمولا 1 عام 1997، وخاض داكار عامَي 2011 و2012 دون أن يُكمل السباق. أما السائق التشيلي إليسو سالازار، فشارك في 37 سباق فورمولا 1، ودخل التاريخ بمشاركته في أربع من أكبر سباقات العالم: إنديانابوليس 500، جائزة موناكو الكبرى، لومان 24 ساعة، ورالي داكار عام 2009.