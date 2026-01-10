- تتجه الأنظار إلى كلاسيكو كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في جدة، وسط ترقب لمشاركة كيليان مبابي بعد تعافيه من إصابة الركبة، بينما يظل قرار مشاركة لامين يامال غامضًا. - مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، أكد أن حالة مبابي تحسنت، وسيتم تقييم جاهزيته للمشاركة في النهائي بناءً على تدريبات اليوم، مع مراعاة المخاطر المحتملة. - بطولة كأس السوبر الإسباني تطورت منذ 1982، ويعد برشلونة الأكثر تتويجًا بـ15 لقبًا، يليه ريال مدريد بـ13 لقبًا.

تتجه الأنظار إلى كلاسيكو كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، غداً الأحد، في مدينة جدة السعودية، بتمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، وسط ترقّبٍ لإمكانية مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد وصوله للالتحاق ببعثة الفريق، الجمعة، إثر تعافيه من التواء في الركبة، ما أبعده عن نصف النهائي أمام أتلتيكو، في الوقت الذي لا يزال قرار حضور نجم النادي الكتالوني لامين يامال منذ بداية المواجهة مبهماً.

وقال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو في المؤتمر الصحافي، اليوم السبت، بشأن إقحام مبابي منذ بداية المباراة: "حالته أفضل بكثير، كانت الفكرة الأولية قبل انطلاق البطولة أنه جاهز للعب ضد أتلتيكو، ولكننا قررنا عدم التسرّع في إشراكه مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا وصلنا إلى النهائي، فسيعود بناء على تحسّن حالته. عندما يتدرّب اليوم سنحصل على جميع المعلومات التي نحتاجها لتقييم وضعه ومعرفة ما إذا كان جاهزاً للعب أساسياً أو لوقت أقل. هو قرار يجب أن نتخذه بين المدربين والأطباء واللاعبين. يجب دائماً تقييم المخاطر ومعرفة ما نخاطر به، وتحمّل مسؤولية جميع القرارات التي نتخذها. لكننا لسنا انتحاريين وقت اتخاذ القرارات".

من جانبه، تطرّق فليك إلى مسألة يامال الذي شارك بديلاً في نصف النهائي أمام أثلتيك بلباو بسبب مشكلات في المعدة: "يمكن أن يبدأ. الجميع جاهزون للبدء أو المشاركة بدلاء. إنني سعيد بأدائنا في المباراة الأخيرة، لكن لدينا خيارات أخرى. لدينا مران أخير مساء اليوم، وسنرى ما سيحدث غداً. المهم أن لدينا خيارات في كلّ مركز. لن يكون القرار سهلاً، لكن الأهم هو الفريق والفوز بهذه المباراة النهائية".

وانطلقت بطولة كأس السوبر الإسباني رسمياً في عام 1982، وتطوّرت من بطولة تُلعب بين بطل الدوري والكأس إلى دورة تضمّ أربعة فرق، ويُعتبر نادي برشلونة الفريق الأكثر تتويجاً برصيد 15 تاجاً، ويأتي خلفه ريال مدريد بـ13 لقباً، ثم أثلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة ألقاب، وأتلتيكو مدريد (2)، ولقب لكلّ من فالنسيا، وريال سرقسطة، وريال مايوركا، وريال سوسييداد.