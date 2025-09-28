ألونسو في ورطة فنية... من دون ظهير أيمن في قمم كبيرة

- يواجه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، تحديات كبيرة بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد وإصابة الظهيرين داني كارباخال وترانت ألكسندر أرنولد، مما يترك الفريق بدون ظهير أيمن في المباريات القادمة. - سيخوض ريال مدريد خمس مباريات مهمة في الليغا ودوري أبطال أوروبا بدون ظهير أيمن، بما في ذلك مواجهات ضد كايرات ألماتي، فياريال، خيتافي، يوفنتوس، وبرشلونة. - يعاني إيدر ميليتاو من كدمة في الكاحل، مما سيمنعه من المشاركة في مباراة كايرات، لكنه قد يكون جاهزًا لمواجهة فياريال.

يعيش مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو (43 سنة)، ورطة فنية كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، أمس السبت (5-2)، ليتعرض لأول خسارة في الموسم بعد سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ولتزداد الورطة بإصابة الظهير الأيمن، داني كارباخال، بعد المواجهة.

وكشف نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، عن إصابة الظهير الأيمن الإسباني، داني كارباخال، بعد مواجهة نادي أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من منافسات الليغا، ليدخل المدرب تشابي ألونسو في ورطة فنية حقيقية قبل مباريات مهمة في منافسات الدوري ودوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب إصابة الظهير الأيمن الثاني، ترانت ألكسندر أرنولد. وعليه، أمسى النادي الملكي من دون ظهير أيمن في المباريات القادمة في جميع المسابقات.

وكان أرنولد قد تعرض لإصابة قبل حوالى أسبوع ونصف، وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب، وتحديداً حتى آخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ومع تأكيد غياب كارباخال للفترة نفسها تقريباً، يبدو أن ألونسو سيخوض خمس مباريات في الليغا ودوري أبطال أوروبا من دون ظهير أيمن، وهي ضد كايرات ألماتي في دوري الأبطال، فياريال وخيتافي في الدوري، ثم يوفنتوس في دوري الأبطال، وأخيراً ضد برشلونة في كلاسيكو الليغا.

في المقابل، أوضح النادي أن البرازيلي، إيدر ميليتاو، الذي استُبدل مع الشوط الثاني في الديربي، لا يعاني من إصابة، ولكنه يشعر بآلام بسبب كدمة في الكاحل ستحول دون مشاركته مع الفريق أمام كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يخضع ميليتاو للعلاج ثلاثة أيام، ويأمل الجهاز الطبي أن يكون مستعداً لخوض مباراة فياريال، السبت المقبل، في الدوري الإسباني.