ألونسو بين الاعتزال والاستمرار.. وأستون مارتن مطالب بإيجاد البديل

- مع اقتراب موسم 2025 من نهايته، يتجدد الجدل حول اعتزال فرناندو ألونسو، الذي يربط قراره بنتائج فريقه أستون مارتن وتطبيق القوانين التقنية الجديدة، رغم أدائه المذهل في سباق سنغافورة. - فريق أستون مارتن يطمح لدخول مرحلة تنافسية جديدة بقيادة إنريكو كارديلّي، مما يجعل اعتزال ألونسو احتمالاً بعيداً، خاصة مع عدم وجود بديل بمستواه من الموهبة والخبرة. - غونتر شتاينر يشيد بروح ألونسو القتالية، مؤكداً أن قراره بالاعتزال سيعتمد على تقييمه الشخصي لمستواه وتطورات فريقه، وليس على الزمن أو التوقعات.

مع اقتراب نهاية موسم 2025 في بطولة العالم لـ"فورمولا 1" وبداية العد التنازلي لعام 2026، عاد الجدل مجدداً حول مستقبل الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً) واحتمال اعتزاله القريب. فالسائق الأسطوري لا يخفي رغبته في إنهاء مسيرته إذا نجح في تحقيق نتائج كبرى مع تطبيق القوانين التقنية الجديدة، إلا أن هذا القرار لا يزال بعيداً، ويتوقف على عدة عوامل مرتبطة بمستقبل الفريق والمنافسة.

ورغم تقدّمه في السن، فإن مستوى ألونسو لا يزال في تصاعد ملحوظ، كما أظهر في جائزة سنغافورة الكبرى الأخيرة، حين قدّم أداءً مدهشاً، تخلّلته مناورات فنية رائعة أمام منافسين شباب، مثل بيرمان وهاجر، إضافة إلى ضغطه المتواصل على لويس هاميلتون طوال السباق. ويبدو أن الإسباني المخضرم يواصل التحدي بشغف كبير، تاركاً قرار الاعتزال لما ستُظهره التجارب المقبلة على الحلبة.

وفي الوقت نفسه، يعمل فريق أستون مارتن على التحضير بقوة للمواسم المقبلة، وسط تصريحات طموحة من مديره الفني الجديد إنريكو كارديلّي الذي قال بحسب صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت: "نحن لا نفكر في الفشل". وهي رسالة واضحة بأن الفريق البريطاني يطمح إلى دخول مرحلة تنافسية جديدة، ما يجعل الحديث عن اعتزال ألونسو أقرب إلى الاحتمال البعيد.

وعبّر ألونسو نفسه عن موقفه بوضوح حين قال: "إذا كنا فريقاً تنافسياً، فربما تكون فرصة الاعتزال أكبر، أما إذا لم نكن كذلك، فسيكون من الصعب التوقف دون محاولة جديدة". ومن جانبه، تحدّث المدير السابق لفريق هاس وأحد أبرز الأصوات في عالم "فورمولا 1" غونتر شتاينر، في مقابلة مع برنامج العلم الأحمر، حول وضع ألونسو ومستقبله، وأوضح أن السائق الإسباني يتعامل مع مسيرته عاماً بعد عام. مضيفاً: "سيقيّم وضعه في الموسم المقبل، فكلما تقدّم الإنسان في العمر، يبدأ يشعر بتأثير ذلك على مستواه، وسيقرر على هذا الأساس". لكن شتاينر أشار أيضاً إلى عامل حاسم آخر في معادلة المستقبل، وهو فريق أستون مارتن نفسه، موضحاً: "قبل أن يفكر أستون مارتن في اعتزال ألونسو، عليه أن يجد من يمتلك الموهبة نفسها لتحلّ مكانه". وأكد أن هذا ليس بالأمر السهل، فالأسماء التي طُرحت مثل ماكس فيرستابن أو جورج راسل لا تزال في نطاق التكهنات فقط.

وأضاف شتاينر: "من الصعب تخيّل أن أستون مارتن سيتخلى عن ألونسو ليستبدله بسائق يعلم أنه لن تكون باستطاعته المنافسة على اللقب. يجب أن يكون البديل بمستواه نفسه من الموهبة والخبرة". كما أثنى شتاينر على روح المنافسة التي لا تزال تميّز ألونسو رغم تقدمه في السن، قائلًا: "رغم أن سباق سنغافورة هو الأصعب في الموسم، فإنه أثبت أنه لا يزال يستمتع بالقتال على الحلبة. إنه يسعد بالمنافسة ويمنحنا المتعة نحن المشاهدين، وهذه هي طبيعته التي لا تتغير". ليؤكد بذلك أن فرناندو ألونسو لا يزال يمثل رمزاً للروح القتالية في "فورمولا 1"، وأن قرار الاعتزال لن يكون سوى ختامٍ لمسيرة أسطورية يحددها بنفسه، وليس الزمن أو التوقعات.