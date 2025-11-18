- تأهلت ألمانيا وهولندا إلى كأس العالم 2026 بعد انتصارات كبيرة في التصفيات الأوروبية، حيث فازت ألمانيا على سلوفاكيا (6-0) وهولندا على ليتوانيا (4-0)، لتنضما إلى منتخبات إنكلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال والنرويج. - قدمت ألمانيا أداءً مميزاً بقيادة يوليان ناغلسمان، مع تألق اللاعبين مثل أسان ويدراوغو الذي أصبح أصغر لاعب يسجل في ظهوره الأول منذ 1954. - هولندا تألقت بفوزها على ليتوانيا بفضل أهداف ريندرز، غاكبو، سيمونز، ومالين، بينما تستعد 16 منتخباً لخوض الملحق الأوروبي في مارس لتحديد المتأهلين المتبقين.

حسم منتخبا ألمانيا وهولندا تأهلهما رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في أميركا وكندا والمكسيك الصيف المقبل، وذلك بعد فوزين عريضين على سلوفاكيا وليتوانيا مساء الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المونديالية. وبهذا الانتصار لحقا بكوكبة المنتخبات التي ضمنت تأهلها في وقت سابق، ويتعلق الأمر بكل من إنكلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال والنرويج.

وقدّم منتخب ألمانيا في اللقاء الأول عرضاً استثنائياً، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره السلوفاكي بنتيجة (6-0)، ليضمن صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن منافسه المباشر، ورغم البداية المتعثرة للتصفيات بخسارة مفاجئة أمام سلوفاكيا في الجولة الافتتاحية بنتيجة (2-0)، فإن تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان عادت بقوة، وفرضت إيقاعاً مختلفاً تماماً في المراحل اللاحقة، محققة خمسة انتصارات متتالية رفعت رصيد "الماكينات الألمانية" إلى 15 نقطة، ووضعتها في صدارة المشهد كأحد أبرز المنتخبات المرشحة في القارة.

وبالعودة إلى أحداث المباراة، افتتح نيك فولتماده التسجيل برأسية متقنة لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 18، قبل أن يضاعف سيرج غنابري النتيجة عند الدقيقة 29، ثم تولى ليروي ساني مهمة توسيع الفارق بتسجيله الهدفين الثالث والرابع قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، واصل الألمان تأثيرهم الهجومي، فسجل البديل ريدل باكو الهدف الخامس في الدقيقة 67، قبل أن يخطف أسان ويدراوغو الأضواء بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 79، ليخلد ظهوره الأول مع منتخب بلاده بأداء لافت.

وجاء استدعاء ناغلسمان لأسان ويدراوغو لتعويض غياب نديم أميري المصاب، لكن اللاعب الشاب لم يحتج سوى دقائق معدودة، ليُعلن عن نفسه بقوة مع ألمانيا، بعدما دخل بديلاً لزميله فلوريان فيرتز في الدقيقة 77، وبعد سلسلة تمريرات مميزة من زملائه، استغل ويدراوغو تمريرة ساني داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة الشباك مسجلاً أول أهدافه الدولية على ملعب فريقه لايبزيغ، وبذلك يدخل التاريخ كونه أصغر لاعب يسجل في ظهوره الأول مع المنتخب الألماني، منذ كلاوس ستورمير عام 1954، وفقاً لإحصائيات موقع أوبتا.

19 & 192 – At 19 years and 192 days, Assan Ouédraogo is the youngest player to score on his debut for Germany since Klaus Stürmer, who did so in October 1954 at the age of 19 years and 68 days. Ecstasy. pic.twitter.com/FJLUKpOY8h — OptaFranz (@OptaFranz) November 17, 2025

وفي المباراة الثانية، تمكن منتخب هولندا من حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى المونديال بعد فوز كبير على ليتوانيا بنتيجة (4-0)، وسجل تياني ريندرز الهدف الأول في الدقيقة 16، قبل أن يعزز كودي غاكبو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم أضاف تشافي سيمونز الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط، ليختتم دونيايل مالين الرباعية في الدقيقة 62، وسمح هذا الانتصار لتشكيلة "الطواحين الهولندية" برفع رصيدها إلى 20 نقطة، متقدمة بثلاث نقاط على بولندا الوصيفة التي فازت على مالطا (3-2).

وفي بقية مباريات الجولة، تفوقت كرواتيا على الجبل الأسود بنتيجة (3-2) في مواجهة مثيرة، بينما حقق منتخب التشيك انتصاراً عريضاً على جبل طارق بسداسية نظيفة، كما اختتمت أيرلندا الشمالية مشوارها بفوز صعب على لوكسمبورغ بهدف نظيف، وتستمر بقية المباريات اليوم الثلاثاء، لتحديد المنتخبات المتبقية التي ستتأهل مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيستعد 16 منتخباً لخوض الملحق الأوروبي المرتقب في شهر مارس/آذار المقبل، بحثاً عن آخر البطاقات المؤهلة للحدث العالمي.