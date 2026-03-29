- يعمل المدرب يوليان ناغلزمان على تجهيز منتخب ألمانيا لكأس العالم 2026، مع التركيز على استعادة القوة الذهنية والروح الجماعية للاعبين لتحقيق اللقب العالمي للمرة الخامسة. - يعتمد ناغلزمان بشكل كبير على لاعبي بايرن ميونخ، حيث يضم المنتخب سبعة لاعبين من النادي، بالإضافة إلى مواهب من أندية أخرى مثل باير ليفركوزن وشتوتغارت، لتعزيز الانسجام وبناء فريق قوي. - يسعى المنتخب لتحقيق لقب كأس العالم 2026 بعد غياب طويل، مع توقعات كبيرة من الجمهور الألماني، حيث قد تؤدي النتائج السلبية إلى تغييرات جذرية في الجهاز الفني.

يتحضر منتخب ألمانيا مع المدرب يوليان ناغلزمان لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، والهدف الأول هو تحقيق اللقب العالمي ولا شيء آخر. ومحور أثار خيبات الأمل التي تعرض لها منتخب المانشافت في النسخات الماضية من المونديال، التي شهدت إخفاقات متتالية لكرة القدم الألمانية وفشل مستمر في حصد لقب المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

ناغلزمان والمجموعة أولاً

كان الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في نسختَي روسيا 2018 وقطر 2022 بمثابة الضربة الأقوى لمنتخب ألمانيا في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم؛ لأن بطل العالم أربع مرات تاريخياً لا يقبل أن يخرج من الدور الأول بهذه السهولة، خصوصاً أنه بين سنوات 1982 و2014، كان زعيماً في كرة القدم العالمية ولم يغب عن الدور نصف النهائي إلّا في نسختي 1994 و1998، عدا عن ذلك كان بطلاً في 1990 و2014، ووصيفاً في نسخات 1982 و1986 و2002، وثالثاً في نسختي 2006 و2010.

ويعمل مدرب منتخب المانشافت من الآن من أجل محاولة تجهيز منتخب قوي قادر على الوصول إلى النهائي ورفع الكأس الذهبية، معتمداً على قوة المجموعة أو قوة "الماكينات" التي لطالما اشتهرت بها كرة القدم الألمانية تاريخياً، إذ أشارت الصحف الألمانية ومن بينها سبورت بيلد الألمانية إلى أن تدريبات ناغلزمان ترتكز حالياً على استعادة القوة الذهنية لكل اللاعبين، والعمل كمجموعة واحدة إن كان دفاعياً أو هجومياً، وذلك لمنح الفريق شخصية قوية على أرض الملعب تُدافع ككتلة واحدة وتُهاجم بشراسة وقوة ككتلة واحدة، مع الحفاظ على الصداقة بين جميع اللاعبين وخلق أجواء عائلية مميزة، تُسهم في رفع معنويات اللاعبين قبل وخلال وبعد المباريات.

ورغم أن منتخب ألمانيا يملك عدداً من المواهب الفردية البارزة في أفضل الأندية الأوروبية، إلّا أن جودة التشكيلة لا تزال أقل من منتخبات إنكلترا وإسبانيا وفرنسا من الناحية الفردية، ولهذا السبب يسعى ناغلزمان لخلق التوليفة القوية بين جميع اللاعبين والابتعاد عن الفردية والعمل بجماعية أكثر مع ومن دون كرة، بهدف ضمان تحقيق النتائج والانتصارات.

بايرن ميونخ أساس منتخب ألمانيا وقوته

يرتكز ناغلزمان في تشكيلة منتخب ألمانيا الجديدة على نواة قوية من نادي بايرن ميونخ الألماني، خصوصاً في ظل تقديم نجوم النادي البافاري لمستوى أكثر من رائع في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وضمت تشكيلة منتخب ألمانيا حالياً سبعة لاعبين من بايرن، وهو العدد الأكبر الذي يستدعيه منذ توليه المنصب، في حين كان من المفترض أن يرتفع العدد إلى ثمانية، لكن جمال موسيالا استُبعد لمواصلة تعافيه من الإصابة، مع احتفاظ المنتخب بالقميص رقم 10 بانتظار عودته، إذ من المؤكد في حال لم يتعرض لإصابة قوية في الأشهر المقبلة، أن يشارك في مونديال 2026 بشكل طبيعي.

ومنذ تولي ناغلزمان تدريب المنتخب عام 2023، اعتمد على جهوزية اللاعبين لا على أسمائهم، مؤكداً ضرورة بناء فريق منسجم يضم لاعبين مستعدين للعمل، وليس بالضرورة أفضل الأفراد، واعتمد في الآونة الأخيرة قبل اختيار سبعة لاعبين من البافاري من جديد، على نجوم باير ليفركوزن المتوّجين بثنائية موسم 2023-2024، وعلى لاعبي شتوتغارت المتألقين والمُتوجين بلقب بطولة الكأس في الموسم الماضي.

وأكد قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش، في حديث لصحيفة سبورت بيلد الألمانية، أنه سعيد برؤية هذا العدد الكبير من زملائه في النادي ضمن التشكيلة قائلاً: "يُساعد انضمام عدد من لاعبي بايرن المنتخب الوطني، لأننا آلة تعمل بسلاسة ونتدرب معاً يومياً. لدينا آليات معينة". في المقابل تكتمل نواة بايرن بثلاثي هجومي من الدوري الإنكليزي: كاي هافيرتس وفلوريان فيرتس ونيك فولتيماده، إلى جانب مهاجم نادي شتوتغارت المتألق دينيز أونداف الذي سجل 18 هدفاً في 23 مباراة في البوندسليغا هذا الموسم.

ويُعد نجما نادي بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وليون غوريتزكا من ركائز خط وسط منتخب ألمانيا في تشكيلة (4-2-3-1) أو (3-4-2-1)، في وقت يعد سيرج غنابري أحد نجوم الأجنحة في الصناعة والتسجيل وبناء الهجمات، والنجم الشاب الواعد، ليروي ساني صاحب الـ28 سنة، والنجم الشاب في خط الدفاع، توم بيتشوف، والمدافع الخبير، جوناثان تاه، وجمال موسيالا، أحد أفضل مواهب كرة القدم الألمانية حالياً، والذي سيكون أحد نجوم المانشافت في كأس العالم 2026.

لقب المونديال الخامس ولا شيء آخر

يسعى منتخب ألمانيا لتحقيق لقب بطولة كأس العالم للمرة الخامسة منذ عام 2014، ومع كثرة خيبات الأمل يبدو أن مونديال 2026 هو الفرصة الأخيرة لهذا الجيل الألماني والفرصة الأخيرة ربما لناغلزمان من أجل رفع اللقب العالمي، لأن يورغن كلوب ربما يقف خلف باب الاتحاد الألماني لكرة القدم ينتظر إشارة واحدة لاستلام تدريب المانشافت وتخليص ناغلزمان من مهمته الوطنية.

في المقابل يعرف جمهور كرة القدم الألمانية أن الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026 سيكون بمثابة كارثة كروية كبيرة بعد الخروج من الدور الأول في نسختَي 2018 و2022، وذلك لأن المنتخب الألماني من عظماء كرة القدم العالمية إلى جانب البرازيل (خمسة ألقاب تاريخياً) وإيطاليا (أربعة ألقاب تاريخياً)، ويجب بأي ثمن أن يستعيد المانشافت هيبته العالمية في المونديال، وإلا سيدخل في أزمة كروية حقيقية ستمتد لسنوات وتكون مماثلة لما حدث مع منتخبات عالمية كبيرة مثل إيطاليا والبرازيل وهولندا وغيرها، التي عاشت زمناً ذهبياً وبعدها سقطت لسنوات طويلة ولم تستعد حتى الآن هيبتها العالمية.