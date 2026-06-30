ألمانيا تودع كأس العالم بعد الخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح

- تأهل منتخب باراغواي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على ألمانيا بركلات الترجيح (4-3) عقب تعادل مثير (1-1)، وسيواجه الفائز من لقاء فرنسا والسويد في الدور المقبل. - أظهر منتخب باراغواي تماسكاً دفاعياً قوياً، مما صعّب على ألمانيا تهديد مرماهم، بينما اعتمدوا على الهجمات المعاكسة التي أزعجت الألمان، وافتتح خوليو إنسيسو التسجيل برأسية في الشوط الأول. - رغم سيطرة ألمانيا في الشوط الثاني وتسجيل كاي هافيرتز هدف التعادل، إلا أن باراغواي تألق في ركلات الترجيح بفضل حارسهم أورلاندو خيل، ليحققوا أولى مفاجآت البطولة.

تأهل منتخب باراغواي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما أزاح منتخب ألمانيا بركلات الترجيح (4ـ3)، إثر نهاية اللقاء بالتعادل بنتيجة (1ـ1) على ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبورو، عقب إثارة كبيرة خاصة في ركلات الترجيح، وسيواجه في الدور المقبل، المتأهل من لقاء فرنسا والسويد، الذي سيقام مساء الثلاثاء.

وواجه منتخب ألمانيا الكثير من الصعوبات لتهديد مرمى منافسه في بداية اللقاء، حيث أظهر لاعبو بارغواي تماسكاً قوياً ساعدهم على إحباط محاولات ليروي ساني وكاي هافيرتز وفلوريان فيرتز، وحاولوا في الأثناء صنع الخطر من الهجومات المعاكسة وهو أسلوب أزعج كثيرا منتخب "المانشافت" الذي لم يجد الحلول إلا في حالات نادرة، قبل أن يتلقى صدمة قوية بنهاية الشوط الأول، حيث تمكن خوليو إنسيسو من افتتاح النتيجة بكرة رأسية عجز الحارس مانويل نوير عن التعامل معها.

وانقلبت السيطرة ألمانية خالصة في شوط المباراة الثانية بعد ضغط قوي على دفاع باراغواي من أجل التعديل سريعاً، واستحق الألمان هز شباك منافسهم عبر المهاجم كاي هافيرتز بكرة رأسية أعادت المباراة إلى نقطة البداية. وارتفع نسق منتخب ألمانيا بشكل واضح إثر دخول جمال موسيالا المتألق، ثم أتيحت فرصة الهدف الثاني لهافيرتز لكنها وجدت حارساً متألقاً. وضغط الألمان بحثاً عن هدف يجنبهم المرور إلى الأشواط الإضافية ولكنهم فشلوا في ذلك.

وأهم ما سجلته الحصة الإضافية الأولى تسجيل مدافع ألمانيا، جوناثان تاه هدفاً، ولكن الحكم الغربي رضوان جيد، ألغى الهدف بعد تدخل حجرة الفيديو المساعد "الفار". كما تابع منتخب باراغواي الاعتماد على الهجومات المعاكسة مستغلين تقدم الألمان إلى الهجوم بأكبر عددٍ من اللاعبين. ومنحت ركلات الترجيح، بطاقة التأهل إلى بارغواي بنتيجة (4ـ3) بعدما تألق حارسهم أورلاندو خيل الذي صد ركلتين، ليحدث بارغواي أول مفاجآت كأس العالم.