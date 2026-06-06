ألمانيا تخسر موهبة في مونديال 2026 بسبب الإصابة

- تعرض منتخب ألمانيا لضربة قوية قبل كأس العالم 2026 بإصابة لينارت كارل، أحد أبرز مواهبه، مما أدى إلى استبعاده من البطولة بعد تمزق عضلي في التدريبات. - استدعى المدرب يوليان ناغلسمان لاعب لايبزيغ، أسان أودراوغو، لتعويض غياب كارل، الذي كان قد تألق في البوندسليغا وساهم في فوز المنتخب الألماني على فنلندا. - كارل، الذي لعب 40 مباراة مع بايرن ميونخ وسجل 9 أهداف، كان يُعتبر من المواهب الألمانية الواعدة، مما يجعل غيابه خسارة كبيرة للمنتخب.

خسر منتخب ألمانيا موهبة في تشكيلته قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك إثر تعرضه لإصابة قوية في التدريبات ونهاية رحلته مع منتخب بلاده في البطولة العالمية التي ستنطلق يوم الخميس المقبل 11 يونيو/حزيران 2026.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي: "تعرض لينارت كارل لتمزق في حزمة عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبسبب هذه الإصابة القوية سيغيب عن منافسات بطولة كأس العالم 2026. نتمنى لك الشفاء العاجل، نحن نُفكر فيك"، ليخسر منتخب المانشافت أحد أبرز مواهبه حالياً، لينارت كارل (18 سنة)، في منافسات مونديال 2026، قبل أسبوع من بداية الحدث، إذ يحتاج المدرب، يوليان ناغلزمان، إلى أي موهبة في التشكيلة الأساسية من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

واستدعى منتخب ألمانيا لاعب وسط نادي لايبزيغ، أسان أودراوغو، ليحلَّ بدلاً من لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني البالغ 18 عاماً، وكان المدرب يوليان ناغلسمان قال في وقت سابق في مدينة شيكاغو الأميركية قبل المباراة الودية أمام الولايات المتحدة الأميركية، إن إصابة كارل "لا تبدو جيدة"، مشيراً إلى أنه نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات ضرورية.

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ويُعد غياب لينارت كارل ضربة قوية لمنتخب ألمانيا، إذ كان أحد أبرز مفاجآت موسم البوندسليغا بعدما خاض باكورته في الدرجة الأولى هذا الموسم، وفرض نفسه سريعاً ضمن تشكيلة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المتوجة باللقب، وخاض لينارت أول مباراة له مع المنتخب الألماني في الفوز على فنلندا برباعية نظيفة الأحد الماضي، والتي شهدت صناعته هدفاً في المواجهة.

وخاض لينارت مع بايرن ميونخ الألماني 40 مباراة في موسم 2025-2026، وسجل تسعة أهداف وصنع ثمانية أهداف في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وفي بطولة الدوري الألماني سجل خمسة أهداف وصنع ستة أهداف، بينما سجل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا وصنع هدفين، ليؤكد أنه واحد من أبرز المواهب الألمانية المُميزة حالياً.