ألكاراز يُنهي موسم التنس 2025 متصدراً أمام بطل الختامية سينر

- أنهى كارلوس ألكاراز موسم 2025 متصدراً التصنيف العالمي للتنس، متقدماً على يانيك سينر الذي فاز عليه في نهائي البطولة الختامية بتورينو، رغم أن ألكاراز ضمن الصدارة مسبقاً بعد فوزه برولان غاروس وفلاشينغ ميدوز. - أزاح ألكاراز سينر عن القمة بفارق 550 نقطة، بينما احتل ألكسندر زفيريف المركز الثالث، ونوفاك ديوكوفيتش الرابع بعد فوزه بلقب دورة أثينا، ليصل إلى 101 لقب في مسيرته. - شهد التصنيف تقدم فيليكس أوجيه-ألياسيم للمركز الخامس، وتايلور فريتس سادساً، وأليكس دي مينور سابعاً، ولورينتسو موزيتي ثامناً، وبن شيلتون تاسعاً، وجاك دريبير عاشراً.

أنهى النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة) موسم التنس في عام 2025 متصدراً التصنيف العالمي ومتقدماً على الإيطالي يانيك سينر، الذي تفوق على الإسباني في المباراة النهائية للبطولة الختامية التي اختُتمت أمس الأحد في مدينة تورينو الإيطالية.

وكان ألكاراز ضمن احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022. وفاز ألكاراز هذا العام بلقبي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية على حساب سينر، ليرد الإيطالي التحية للإسباني بتغلبه عليه في ويمبلدون البريطانية، بعدما كان أحرز ابن الـ24 عاماً في بداية العام لقب أستراليا بفوزه على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف.

في المقابل، أزاح ألكاراز منافسه سينر عن قمة الترتيب متقدماً عليه بفارق 550 نقطة، علماً أن الأخير أُوقف مدة ثلاثة أشهر هذا العام على خلفية اختبار إيجابي لمادة محظورة، في المقابل، احتل زفيريف المركز الثالث بعيداً جداً عن ثنائي المقدمة برصيد 5160 نقطة، في وقت أنهى الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام في المركز الرابع بعدما أحرز قبل أسبوعين لقب دورة أثينا، رافعاً غلته في مسيرته إلى 101 لقب، وكان ديوكوفيتش (38 سنة) هيمن على صدارة التصنيف خلال ثماني سنوات بين 2011 و2023.

كما شهد التصنيف العالمي للتنس تقدم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الخامس بعد بلوغه الدور نصف النهائي في البطولة الختامية، وهو أفضل ترتيب له في سن الـ25، وجاء الأميركي تايلور فريتس سادساً وخلفه الأسترالي أليكس دي مينور، وفي المركز الثامن، الإيطالي لورينتسو موزيتي، وفي المركز التاسع، الأميركي بن شيلتون، وفي المركز العاشر، البريطاني جاك دريبير.