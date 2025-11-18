ألكاراز يُنهي الموسم بغيابه عن كأس ديفيز بسبب الإصابة

- أعلن كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، انسحابه من نهائيات كأس ديفيز 2025 بسبب إصابة عضلية في الساق اليمنى، مما يترك منتخب إسبانيا بأربعة لاعبين فقط للمنافسة في بولونيا. - ألكاراز، الذي ظهر في النهائي الأخير برباط ضاغط، أعرب عن حزنه لعدم قدرته على تمثيل بلاده، مؤكداً أن اللعب لإسبانيا هو أعلى طموحاته كلاعب. - رغم انسحابه، أنهى ألكاراز موسمه بنجاح، محققاً لقبين في "الغراند سلام" وفاز بجائزة "المصنف الأول عالمياً"، ويستعد للموسم المقبل الذي يبدأ في أستراليا المفتوحة.

أعلن اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، المصنف الأول عالمياً، عدم مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس ديفيز للتنس 2025، رغم أنّه كان يرغب في ذلك ويتمناه بحسب ما ذكر قبل أيام، لكن المشكلة العضلية التي يُعاني منها منذ البطولة الختامية في تورينو، التي انتهت الأحد الماضي بخسارته أمام الإيطالي يانيك سينر، ساهمت في اتخاذ هذا القرار.

وقال ألكاراز في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني بعدما كان قد ظهر يوم الأحد في النهائي برباطٍ ضاغط على الساق اليمنى في المجموعة الثانية: "أشعر بحزن كبير لإعلان عدم قدرتي على اللعب مع إسبانيا في كأس ديفيز في بولونيا. أعاني من التهاب في العضلة الخلفية للساق اليمنى، والتوصية الطبية هي عدم المشاركة. اللعب لإسبانيا هو أعلى ما يمكن أن يصل إليه لاعب، وكنت متحمساً للمساهمة في المنافسة على اللقب. أعود إلى البيت متألماً".

من جانبه، أكد الاتحاد الإسباني للتنس هو الآخر: "كارلوس ألكاراز لن يتمكن من الانضمام إلى منتخب إسبانيا الذي سيخوض منافسات كأس ديفيز في مدينة بولونيا اعتباراً من الخميس المقبل، بسبب الآلام التي يعاني منها في الجزء الخلفي من الفخذ اليمنى نتيجة مشاركته في نهائيات رابطة المحترفين"، وهذا الأمر يعني أن فريق المدرب دافيد فيرير سيعول على أربعة لاعبين فقط، وهم: خاومي مونار وبابلو كارينيو وبيدرو مارتينيز بورتيرو ومارسيل غرانويرس.

ومع عدم مشاركته في كأس ديفيز، يُسدل ألكاراز الستار عن موسمه في ملاعب كرة التنس، حيث حقق في 2025 لقبين كبيرين في "الغراند سلام" (رولان غاروس وأميركا المفتوحة)، وخسر تسع مباريات فقط من أصل 80 خاضها، وفاز بجائزة "المصنف الأول عالمياً" لهذه السنة، بالتالي سيتمكن الآن من الخلود للراحة تحضيراً للموسم المقبل الذي ينطلق بقوة في أولى دورات البطولات الكبرى في أستراليا المفتوحة يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2026.