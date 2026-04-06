ألكاراز يُخطط لخوض موسم الملاعب الترابية في التنس كاملاً

- كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، يخطط للعودة إلى الملاعب الترابية في موسم 2026، ويستعد للمشاركة في بطولات مونتي كارلو، برشلونة، مدريد، وروما قبل الدفاع عن لقبه في رولان غاروس. - ألكاراز، الذي توج بلقب دورة روما العام الماضي، يواجه تحديات بدنية وذهنية في موسم الملاعب الترابية، لكنه يعبر عن شغفه باللعب في برشلونة حيث لديه ذكريات خاصة. - في بطولة مونتي كارلو، سيواجه ألكاراز في الدور الثاني إما ستانيسلاس فافرينكا أو سيباستيان بايز، بعد إعفائه من الدور الأول.

تحدث النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً، عن العودة إلى ملاعب التنس الترابية في موسم عام 2026، وذلك قبل مشاركته في بطولة مونتي كارلو المفتوحة للتنس، إذ أشار اللاعب إلى أنه يريد المشاركة في جميع بطولات الملاعب الترابية.

ويسعى ألكاراز للمشاركة في دورات مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد وروما قبل الدفاع عن لقبه في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس، ولم يسبق للإسباني الذي يباشر حملة الدفاع عن لقبه في دورة مونتي كارلو للماسترز ذات الألف نقطة غداً الثلاثاء، أن خاض موسماً أوروبياً كاملاً على الملاعب الترابية في مسيرته الرياضية.

وتُوّج ألكاراز العام الماضي بلقب دورة روما، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة على الملاعب الترابية في 2025، وذلك أمام الدنماركي هولغر رونه في نهائي دورة برشلونة الإسبانية. وقال ألكاراز للصحافيين في موناكو، الاثنين: "أفتقد الملاعب الترابية في كل مرة ينتهي فيها موسمها. أفتقدها حقاً. مر وقت طويل منذ رولان غاروس لم ألمس فيه التراب. في أولى الحصص التدريبية، قلت لفريقي: حان وقت العودة إلى الجوارب المتسخة. الشعور بالعودة إلى التراب مذهل".

وتابع ألكاراز قائلاً: "هذه فكرتي. من الواضح أن موسم الملاعب الترابية متطلب جداً بدنياً وذهنياً. لكن أعتقد أن أسبوع برشلونة هو الأسبوع الذي يجب أن أرتاح فيه، لكن برشلونة دورة مهمة جداً بالنسبة لي. لدي شعور خاص تجاهها إذ لعبت هناك عندما كنت دون 14 سنة. لدي الكثير من الأصدقاء هناك، واللعب على أرضي أمر رائع دائماً. وعليه سنرى كيف ستسير الأمور بدنياً وذهنياً".

وسيواجه ألكاراز في مباراته الافتتاحية في الدور الثاني في بطولة مونتي كارلو، إما السويسري ستانيسلاس فافرينكا المشارك ببطاقة دعوة أو الأرجنتيني سيباستيان بايز، وذلك بعد أن أُعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل. وحصد ألكاراز لقب مونتي كارلو قبل 12 شهراً في مشاركته الثانية فقط في الدورة، لكنه غاب عن بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكان الموسم الماضي أيضاً المرة الثانية فقط التي يشارك فيها في روما، لكنه يأمل هذا العام في خوض برنامج كامل.