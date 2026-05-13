- التنافس بين ألكاراز وسينر: كارلوس ألكاراز ويانيك سينر، المصنفان الأول والثاني عالميًا، يسيطران على بطولات التنس الحالية، ويعيدان إلى الأذهان التنافس التاريخي بين فيدرر، ديوكوفيتش، ونادال. - العلاقة الودية خارج الملعب: رغم التنافس الشديد بينهما في الملعب، يحتفظ ألكاراز وسينر بعلاقة ودية خارج الملعب، حيث يدعمان بعضهما ليكونا في أفضل حالاتهما دون أي ضغينة. - التحديات والإصابات: ألكاراز يواجه تحديات بسبب الإصابة التي منعته من المشاركة في بطولات مدريد وروما، ولن يتمكن من الدفاع عن لقبه في رولان غاروس.

تحدث المصنف ثانياً عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز (23 عاماً)، عن علاقته بالمصنف الأول، الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً). ويُعتبر النجمان الأفضلين حالياً ويسيطران على البطولة، حيث تُوجا بمعظم البطولات التي شاركا فيها في العام الماضي، وأعادا إلى الذاكرة التنافس التاريخي بين أساطير التنس: السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايال نادال.

وقال ألكاراز عن علاقته بمنافسه الأول في تصريحات نقلها موقع welovetennis الفرنسي، الثلاثاء: "نُظهر للعالم أننا قادران على بذل قصارى جهدنا في الملعب، ونسعى جاهدين للإطاحة واحدنا بالآخر خلال مختلف المباريات، ونتنافس بشراسة، أما خارج الملعب، فنبقى مجرد صديقين تربطنا علاقة ودية رائعة. نساعد واحدنا الآخر لنكون في أفضل حالاتنا. لا توجد بيننا أي ضغينة".

وتابع النجم الإسباني حديثه قائلاً: "نتنافس من أجل الهدف نفسه، ولكن لا يوجد سبب للكراهية بيننا لأننا نريد الشيء نفسه. عندما تلعب على هذا المستوى، يكون الحفاظ على صداقة وثيقة أمراً معقداً، ولكنه ممكن. أنا أؤيد ذلك تماماً. المنافسات عملية طويلة الأمد. لا تمكن مقارنتها بالمنافسات التاريخية التي طبعت تاريخ التنس، لأن أمامنا سنوات عديدة. آمل أن نستمر في المواجهة مرات عديدة، في العديد من النهائيات، وأن نتشارك في أكبر البطولات".

ويركن ألكاراز إلى الراحة في الفترة الأخيرة، بعد إصابة حرمته من المشاركة في بطولة مدريد منذ أيام قليلة، ثم بطولة روما التي تتواصل منافساتها في هذا الأسبوع، كما أنه لن يكون قادراً على الدفاع عن لقبه في رولان غاروس بعد أسابيع قليلة بداعي الإصابة.