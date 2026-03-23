ألكاراز يودع بطولة ميامي للماسترز مبكراً على يد كوردا

غادر النجم الإسباني المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، كارلو ألكاراز (22 عاماً)، بطولة ميامي للماسترز ذات الألف نقطة، بعد خسارته أمام الأميركي سيباستيان كوردا في الدور الثالث بنتيجة 3-6 و7-5 و4-6، ليفشل في متابعة المنافسة على اللقب الذي كان قد توج به في عام 2022.

واستطاع كوردا تحقيق الفوز الثاني في مسيرته على حساب ألكاراز، وذلك بعدما قدم المصنف رقم 36 عالمياً سابقاً، والذي يكبر الإسباني بثلاثة أعوام مباراة مميزة، ليرتقي إلى المرتبة الخامسة عشرة بين اللاعبين المحترفين، وبإمكانه تعزيز موقعه في حال تحقيقه المفاجأة بحصد اللقب لاحقاً.

وسيبقى ألكاراز في صدارة التصنيف بنهاية دورة ميامي حتى لو نجح ملاحقه، وصيف التصنيف العالمي، الإيطالي يانيك سينر في تحقيق اللقب، إذ كان الإسباني قد توج في أستراليا بداية العام ثم تابع تألقه في قطر، مع الإشارة إلى أنه كان قد فشل في حصد أي لقب مؤخراً في الولايات المتحدة، بخروجه من نصف نهائي إنديان ويلز الأسبوع الماضي أمام الروسي دانييل ميدفيديف قبل سقوطه الأخير فجر الاثنين. وسيواجه كوردا في الدور المقبل اللاعب الإسباني الآخر مارتن لاندالوس، المتأهل من التصفيات والفائز على الروسي كارين خاتشانوف المصنف الرابع عشر بمجموعتين 6-3 و7-6 (7-2).

وعلى مستوى السيدات، نجحت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا في متابعة حملة دفاعها عن لقب العام الماضي بعدما تجاوزت الأميركية كاتي ماكالي بواقع 6-4 و6-2، وقالت بعد فوزها الصعب: "قدمتُ مباراة رائعة، لكنني سعيدة لحسم المباراة بمجموعتين"، مع الإشارة إلى أنها ستلاقي الصينية المتوجة بذهبية الأولمبياد الصيفي 2024، تشنغ تشينوين الفائزة 6-2 و6-4 على الأميركية ماديسون كيز.