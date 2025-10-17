ألكاراز يواجه سينر في بطولة الملوك الستة: النهائي الأغلى بالتاريخ

كرّست النسخة الأولى من بطولة الملوك الستة، في العاصمة السعودية الرياض، الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، ملكين جديدين في عالم التنس. وخاض النجمان، اللذان تقاسما ألقاب "غراند سلام" الأربعة في موسم 2024، نهائي البطولة الاستعراضية، عقب مواجهة الأسطورتين الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش على المركز الثالث، في مشهد رمزي يعكس انتقال الشعلة إلى الجيل الجديد من نجوم اللعبة.

وقبل عام، صرّح ألكاراز، عقب خسارته أمام سينر في نهائي النسخة الأولى: "سأبذل كل ما بوسعي للحفاظ على هذه المنافسة بيننا لأطول وقت ممكن". واليوم، يبدو أنّ ما قاله أصبح واقعاً، إذ تحوّلت المواجهة بين ألكاراز وسينر إلى أبرز صراع في التنس الحديث، فقد تقاسما من جديد ألقاب "غراند سلام" الأربعة خلال عام 2025، والتقيا خمس مرات هذا الموسم، جميعها في نهائيات كبرى، وحقق ألكاراز الفوز في أربع منها (روما ورولان غاروس وسينسيناتي وأميركا المفتوحة)، فيما كان لقب ويمبلدون الوحيد الذي أفلت منه لصالح سينر.

نهائي مرتقب بين ألكاراز وسينر بالنسخة الثانية

تأتي بطولة الملوك الستة استراحةً قصيرة وسط موسم مزدحم، قبل البطولات الكبرى الختامية؛ باريس بيرسي، نهائيات المحترفين، وكأس ديفيس، لكنها تحمل بُعداً مختلفاً، إذ تُعد الأغلى في تاريخ اللعبة، حيث تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين و191 ألفاً و200 يورو، أي أكثر بنحو مليون يورو من جائزة أميركا المفتوحة.

وتأهل سينر إلى نهائي النسخة الحالية المقررة غداً السبت، بعد أن تفوق مجدداً على ديوكوفيتش، كما فعل في نصف نهائي رولان غاروس وويمبلدون، ليمدد سلسلة انتصاراته على الصربي إلى ست مباريات متتالية. أما ألكاراز فوصل إلى النهائي الحادي عشر على التوالي (رسمياً وغير رسمي)، منذ خسارته المبكرة في ميامي، مؤكداً أنه يعيش الفترة الفُضلى في مسيرته.

وقال النجم الإسباني، بعد فوزه على الأميركي تايلور فريتز في نصف النهائي: "إنه بلا شك أفضل وقت في مسيرتي، لكن ما زال هناك ألكاراز أفضل قادم". وفي المقابل، عبّر سينر عن حماسه للمواجهة المنتظرة قائلاً: "كل مواجهة بيننا تعني الكثير. إنها معركة كبرى وفرصة لتقديم أفضل ما لدينا. يشرفني اللعب مجدداً أمام ألكاراز، ونحن جميعاً ننتظر ليلة سبت رائعة في الرياض". وبهذه التصريحات، تتجه الأنظار إلى نهائي الأحلام بين ألكاراز وسينر، إذ يدافع الإيطالي عن لقبه، بينما يسعى الإسباني لخطف العرش الأغلى في تاريخ التنس.