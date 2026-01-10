ألكاراز يهزم سينر في مباراة استعراضية تسبق انطلاق أستراليا المفتوحة

- حقق كارلوس ألكاراز، المصنّف الأول عالمياً، فوزاً مثيراً على يانيك سينر في مباراة استعراضية بكوريا الجنوبية، استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2025، حيث انتهت المباراة بنتيجة 7-5 و7-6 (8-6) وسط حضور جماهيري كبير بلغ 15 ألف شخص. - ألكاراز وسينر تبادلا التحيات بعد المباراة، حيث أعرب ألكاراز عن أمله في موسم رائع، بينما أشار سينر إلى التوتر في المباراة وسعادتهما بالتواجد في كوريا الجنوبية لأول مرة. - تاريخياً، التقى اللاعبان في 16 مواجهة رسمية، حيث فاز ألكاراز في عشر منها، بينما حقق سينر ستة انتصارات، ويسعيان لمواصلة التألق في البطولات الكبرى.

انتصر اللاعب الإسباني، المصنّف الأول عالمياً، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، على منافسه الأبرز، الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، المصنّف الثاني، في مباراة استعراضية اليوم السبت في كوريا الجنوبية، قبيل انطلاق رحلة اللاعبين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي تبدأ يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2025 على الأراضي الصلبة.

وعلى ملعب "Inspire Arena" المُغطى في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، استطاع ألكاراز خلال ساعة و48 دقيقة الفوز على سينر بواقع 7-5 و7-6 (8-6)، في ثالث مواجهة استعراضية بين الطرفين بعد نهائيي بطولة "سيكس كينغز سلام" في العاصمة السعودية الرياض خلال العامين الماضيين.

وحضر المواجهة حشد جماهيري كبير بلغ 15 ألف شخص، دفعوا ما بين 100 إلى 700 يورو لمشاهدة النجمين الأبرز على الساحة حالياً في رياضة التنس، وعلى إثرها وجّه ألكاراز رسالة لمنافسه قائلاً: "يانيك، أنهينا الموسم الماضي ونحن نلعب معاً، وبدأنا هذا الموسم معاً. آمل أن يكون هذا الموسم رائعاً مثل العام الماضي، أنت تستحق الأفضل"، ليرد الإيطالي على نظيره الإسباني: "كانت مباراة متقاربة، لذا كان هناك قليل من التوتر أيضاً، كنا سعداء فقط لوجودنا هنا للمرة الأولى، نرى شيئاً جديداً. جعلنا نشعر وكأننا في بيتنا، وشعرنا بذلك على أرض الملعب".

والتقى ألكاراز وسينر في 16 مناسبة تاريخياً خلال المواجهات الرسمية، استطاع الإسباني الفوز في عشر مناسبات مقابل ستة للإيطالي، مع العلم أن الإسباني حقق حتى اللحظة ستة ألقاب في "الغراند سلام"، بينما توّج الإيطالي بأربعة ألقاب، وهما اللذان يسعيان لمتابعة خطف الأنظار في البطولات الكبرى وتجاوز العديد من الأساطير مستقبلاً، إذ يُعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأفضل على الإطلاق برصيد 24 لقباً، وخلفه الإسباني رافائيل نادال بـ22، ومن ثم السويسري روجر فيدرر بـ20.