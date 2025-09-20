ألكاراز يمنح فريق أوروبا التقدم على فريق العالم في كأس ليفر

- قاد كارلوس ألكاراز فريق أوروبا للتقدم في كأس ليفر 2025 بفوزه في مباراة الزوجي مع زميله ياكوب منسيك على الثنائي الأميركي، مما جعل النتيجة 3-1 لصالح أوروبا. - شهدت البطولة تفوق النرويجي كاسبر رود والتشيكي ياكوب منسيك في المباريات الفردية، مما ساهم في تقدم أوروبا 2-0 قبل أن يحقق فريق العالم نقطة بفوز البرازيلي جواو فونسيكا. - تتضمن البطولة أربع مباريات يومياً، وتحتاج الفرق إلى 13 نقطة للفوز، حيث تسعى أوروبا لتعزيز تقدمها قبل منافسات يوم الأحد.

بدأ الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، مشواره في منافسات فئة الزوجي في بطولة كأس ليفر 2025، بمدينة سان فرانسيسكو في أميركا، ليمنح فريق أوروبا التقدم على فريق العالم ويستمر في المنافسة على اللقب بكل قوة.

ومنح كارلوس ألكاراز التقدم لفريق أوروبا (3-1)، السبت، بتغلبه مع زميله التشيكي، ياكوب منسيك، على الثنائي الأميركي، أليكس ميكيلسن وتايلور فريتز، بمجموعتين نظيفتين (7-6) و(6-4)، في ساعة و43 دقيقة، وكان النرويجي كاسبر رود تغلب على الأميركي ريلي أوبيلكا في المباراة الافتتاحية للبطولة بنتيجة (6-4) و(7-6)، في ساعة و27 دقيقة لتتقدم أوروبا (1-صفر).

كما تفوق التشيكي ياكوب مينسيك على الأميركي أليكس ميكيلسن بواقع (6-1) و(7-6) و(10-8)، في ساعة و35 دقيقة محرزاً النقطة الثانية لأوروبا (2-صفر). وكان فريق العالم حصد أول نقطة بتغلب البرازيلي جواو فونسيكا على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة (6-4) و(6-3) في ساعة و26 دقيقة، لتواصل أوروبا التقدم ولكن بفارق نقطة واحدة (2-1)، قبل أن يفوز ألكاراز ومينيسك بمباراة الزوجي لتصبح النتيجة (3-1) لصالح أوروبا.

ويتضمن نظام البطولة أربع مباريات في كل يوم؛ ثلاث مباريات فردية ومباراة زوجية واحدة، بين يومي الجمعة والأحد، تساوي مباريات الجمعة نقطة واحدة، ومباريات السبت نقطتين، ومباريات الأحد ثلاث نقاط، الفريق الأول الذي يصل إلى 13 نقطة يفوز باللقب، ويبدو أن فريق أوروبا لا يريد التفريط بالوصول إلى أكبر عدد من النقاط قبل منافسات يوم الأحد.