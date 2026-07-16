ألكاراز يكشف موعد عودته إلى الملاعب بعد أشهر من الغياب

- يعود النجم الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ملاعب التنس في بطولة سينسيناتي بعد غياب طويل بسبب إصابة في المعصم الأيمن، مما أثر على مستواه وتصنيفه العالمي. - فقد ألكاراز صدارة التصنيف العالمي لصالح الإيطالي يانيك سينر بعد خسارته في نهائي مونتي كارلو، وغاب عن بطولات مهمة مثل رولان غاروس وويمبلدون. - مع عودته المتوقعة، يسعى ألكاراز لاستعادة مستواه قبل بطولة فلاشينغ ميدوز، حيث يحمل لقبها من الموسم الماضي.

حدد النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (23 سنة)، موعد عودته إلى ملاعب التنس بعد أشهر من الغياب بسبب الإصابة، ليعود أحد أفضل نجوم التنس إلى المنافسات من جديد إثر ابتعاده لفترة طويلة أثرت على مستواه وعلى مركزه في تصنيف التنس العالمي. ومن المتوقع أن يعود النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (23 سنة)، إلى الملاعب من جديد للمشاركة في بطولة سينسيناتي للتنس والتي ستُقام في الفترة ما بين 13 وحتى 23 من شهر أغسطس/آب المقبل، وهو الذي غاب منذ شهر إبريل/نيسان الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها، وفقاً لما كشفته لائحة اللاعبين المشاركين التي نشرها الموقع الرسمي للبطولة الأميركية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإصابة التي تعرض لها ألكاراز وما هي الفترة الزمنية التي غاب فيها عن الملاعب؟ ما هي البطولات الكبرى التي غاب عنها ألكاراز بسبب الإصابة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وخسر ألكاراز صدارة تصنيف رابطة المحترفين لمصلحة النجم الإيطالي يانيك سينر في شهر إبريل/نيسان، بعد خسارته أمامه في المباراة النهائية لبطولة دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، ثم غاب بعدها عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم الأيمن تعرض لها في الدور الأول لدورة برشلونة، ونتيجة هذه الإصابة، غاب ألكاراز الذي تراجع في التصنيف إلى المركز الثالث، عما تبقى من موسم الملاعب الصلبة وبالتالي عن بطولة رولان غاروس الفرنسية التي كان يحمل لقبها، ما فتح الباب أمام الألماني ألكسندر زفيريف للفوز بلقبه الكبير الأول.

في المقابل، غاب الإسباني عن بطولة ويمبلدون التي احتفظ بلقبها سينر بفوزه في النهائي الأحد الماضي على زفيريف الثاني عالمياً، ومع عودته المتوقعة في سينسيناتي، يتمكن ألكاراز من استعادة وتيرة المباريات في الوقت المناسب قبل خوض بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، المقررة بين 31 أغسطس/آب و13 سبتمبر/أيلول والتي أحرز لقبها الموسم الماضي على حساب سينر.