تحدث النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة) عن علاقته مع النجم الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، خارج ملاعب التنس، وذلك بعد أيام من نهائي بطولة مونتي كارلو الذي جمع النجمين، وانتهى بتتويج الإيطالي باللقب وخطفه صدارة التصنيف العالمي للتنس.

وأشار الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المعركة الجميلة مع الإيطالي يانيك سينر في منافسات التنس، وخصوصاً بعد أن انتزع الإيطالي منه صدارة التصنيف العالمي للتنس، ورغم خسارة المركز الأول، إلا أن الإسباني أكد أن هذا الأمر سيمنحه حافزاً من أجل تقديم مستوى قوي في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، بغية تقديم أداء أفضل وتحقيق اللقب.

وعاد سينر إلى صدارة التصنيف إثر فوزه على ألكاراز الأحد الماضي في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة التي تُوج بلقبها الإسباني العام الماضي، وبإمكان ألكاراز أن يستعيد الصدارة من منافسه الإيطالي في حال إحرازه لقب دورة برشلونة التي حل فيها وصيفاً العام الماضي، وقال ألكاراز في مؤتمر صحافي أمام الصحافيين الثلاثاء: "أعتقد أن المعركة على المركز الأول التي تجمعني بيانيك سينر جميلة جداً، وأظن أنها تشكل حافزاً إضافياً".

وتابع اللاعب الإسباني حديثه عن علاقته بسينر خارج ملاعب التنس وقال: "في الحقيقة، تجمعني بيانيك علاقة جيدة جداً. بطبيعة الحال ليست علاقة شخصية جداً، لا نخرج لتناول العشاء ولا نذهب للأكل معاً، لكني أعتقد أن العلاقة التي تجمعنا خارج الملعب جيدة جداً"، ورأى ألكاراز أن الإيطالي يدفعه ليصبح لاعباً أفضل، وإن كنت لن أفتقده هذا الأسبوع في برشلونة بعدما قرر الإيطالي عدم المشاركة في الدورة.

وأشار ألكاراز في علاقته مع سينر قائلاً "إنه شخص يجعلني أفضل، ويجعلني مدركاً لنقاط ضعفي، ويجعلني أُدرك ما الذي يجب أن أركز عليه حقا في كل حصة تدريبية وكل مباراة. أحاول أن أضغط على نفسي كل يوم، ولهذا، من الجميل حقاً أن يكون مرجعاً لي، وأن أراه يحقق كل ما يحققه. عندما يواجه بعضنا بعضاً، لا يكون هناك في الحقيقة مرشح أوفر حظاً بيني وبينه، لا يهم إن لعبنا على العشب أو الأرضية الصلبة أو الترابية".