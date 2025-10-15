- كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً في التنس، يعود للمنافسة في بطولة "الملوك الستة" بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، ويؤكد تحسنه التدريجي واستعداده للعب برباط واقٍ لزيادة الأمان. - ألكاراز يوضح أن البطولة ليست رسمية، لكن الفوز فيها يمكن أن يؤثر نفسياً قبل البطولات القادمة، ويشير إلى أن قيمة الجوائز المالية تُضخم أكثر مما تستحق. - يؤكد ألكاراز عدم وضع ضغوط على نفسه لتحقيق الألقاب، ويعمل مع نايكي على إطلاق شعاره الخاص، مشدداً على ضرورة القتال للحفاظ على القمة.

أدلى المصنف الأول عالمياً في التنس، النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، بعدة تصريحات إلى صحيفة ماركا الإسبانية من العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مشاركته في النسخة الثانية من بطولة "الملوك الستة للتنس"، بعد عودته من إصابة في الكاحل الأيسر، تعرض لها خلال مشاركته في بطولة طوكيو، وغاب بسببها عن منافسات شنغهاي.

وقال ألكاراز إن كاحله يتحسن تدريجياً، وإنه سيخوض البطولة وهو يضع رباطاً واقياً، لزيادة الأمان أثناء اللعب، مشيراً إلى أنه لا يشعر بآلام، لكن ما زالت هناك "بعض الشكوك الطبيعية بعد التعافي". وحول إمكانية مواجهته لمنافسه الإيطالي، يانيك سينر، في النهائي، أوضح ألكاراز: "ليست بطولة رسمية، لكننا نلعبها وكأنها كذلك. الفوز هنا يمكن أن يؤثر نفسياً قبل بطولات قادمة". وتطرق الإسباني إلى الجدل حول قيمة الجوائز المالية الضخمة، قائلاً: "يُمنَح المال في البطولات ضجة أكبر مما هو عليه فعلاً. غالباً لا أكون مدركاً لحجم الجوائز، باستثناء بطولات كبرى مثل أميركا المفتوحة".

وأضاف ألكاراز أنه لا يضع ضغوطاً على نفسه، لتحقيق لقب نهائيات الجولة العالمية في تورينو، مؤكداً: "أفضل أن أتعامل مع كل أسبوع على حدة. أثق بأنني مستعد جيداً وسألعب التنس بطريقة رائعة هناك". وحول مشروعه مع شركة نايكي لإطلاق شعاره الخاص، أوضح أن "العمل مستمر، لكنه لن يظهر في تورينو بعد".

وفي ختام حديثه، شدد ألكاراز على أن نجاحه الحالي، وهو يملك ستة ألقاب "غراند سلام" في عمر الثانية والعشرين، لا يعني شيئاً مضموناً، مضيفاً: "كل عام يزداد التحدي، يظهر لاعبون جدد، ولا بد من القتال باستمرار للحفاظ على القمة".