ألكاراز يغيب رسمياً عن بطولة ويمبلدون.. موسم مخيب للإسباني

- سيغيب كارلوس ألكاراز عن بطولة ويمبلدون للتنس بعد انسحابه من رولان غاروس، مما يتيح الفرصة لمنافسه يانيك سينر للفوز بالبطولات الكبرى. - انسحب ألكاراز من عدة بطولات رئيسية، مما يعقد محاولته لاستعادة التصنيف الأول عالمياً، خاصة بعد تراجع نتائجه في الموسم الحالي. - رغم بداية الموسم المثالية بفوزه ببطولة أستراليا، إلا أن ألكاراز يواجه تحديات كبيرة بعد خسارته في نهائي مونتي كارلو أمام سينر، مما أثر على أدائه في الملاعب الترابية.

سيغيب اللاعب الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، رسمياً عن بطولة ويمبلدون للتنس (29 يونيو/حزيران - 12 يوليو/تموز)، ثالث دورات "غراند سلام" للعام الحالي، وذلك بعدما كشف عن عدم حضوره في بطولة رولان غاروس بباريس التي ستنطلق بعد أيام قليلة، لتتواصل النكسات التي يُعاني منها النجم العالمي في الفترة الأخيرة.

وكتب الإسباني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "أشعر بتحسن كبير، لكن للأسف، لستُ جاهزًا للعب بعد. لهذا السبب عليّ الانسحاب من جولة الملاعب العشبية في كوينز وويمبلدون. نواصل العمل للعودة في أقرب وقت ممكن!". وبعد وصوله إلى نهائي بطولة ويمبلدون في النسخ الثلاث الأخيرة، وفوزه مرتين على نوفاك ديوكوفيتش (2023، 2024) وخسارته مرة واحدة أمام يانيك سينر العام الماضي (4-6، 6-4، 6-4، 6-4)، يترك ألكاراز الفرصة سانحة أمام منافسه الإيطالي، المرشح الأوفر حظًا للفوز ببطولة رولان غاروس، وكذلك ويمبلدون. كما سيفقد ألكاراز الكثير من النقاط بحكم أنه توج في رولان غاروس وخسر نهائي ويمبلدون، وبالتالي فإن الموسم الحالي سيكون مخيباً بلا شك لمسيرته.

وانسحب ألكاراز من بطولة مدريد للماسترز ثم بطولة روما، إضافة إلى رولان غاروس وويمبلدون، وهو ما يجعله في موقف صعب في رحلة استعادة التصنيف الأول عالمياً، خاصة وأن سينر حصد كل الألقاب الممكنة، ولحسن الحظ أن بداية اللاعب الإسباني في الموسم الحالي كانت مثالية بعد تتويجه ببطولة أستراليا، أولى بطولات "غراند سلام" وبعد ذلك شهدت نتائجه تراجعاً خاصة بخسارته في نهائي بطولة مونتي كارلو أمام يانيك سينر، ليفقد أفضليته على الإيطالي في الملاعب الترابية.