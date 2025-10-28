- صدم كارلوس ألكاراز جماهيره بخروجه المبكر من بطولة باريس ماسترز بعد خسارته أمام كاميرون نوري، مما يؤكد صعوبة العاصمة الفرنسية عليه، حيث لم يتجاوز ربع النهائي منذ مشاركاته الأولى. - رغم بدايته القوية وأسلوبه الهجومي، عانى ألكاراز من كثرة الأخطاء غير المبررة، والتي بلغت 54 خطأً، مما أدى إلى خروجه المبكر من البطولة. - خروج ألكاراز يفتح الطريق أمام يانيك سينر لاستعادة صدارة التصنيف العالمي، حيث يفصلهما 740 نقطة فقط، مما يجعل الجولات المقبلة حاسمة.

صدم المصنف الأول عالمياً في التنس، الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، جماهيره بخروجه المفاجئ من بطولة باريس ماسترز، بعد خسارته أمام البريطاني كاميرون نوري (30 عاماً) بنتيجة 6-4، 3-6، 4-6 في الدور الثاني، اليوم الثلاثاء، ليودّع المنافسة من أول ظهور له في قاعة نانتير التي شهدت واحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

وجاءت هذه الهزيمة لتؤكد أن العاصمة الفرنسية ما زالت محطةً صعبة على النجم الإسباني، الذي فشل مجدداً في تجاوز ربع النهائي منذ بداية مشاركاته فيها، رغم هيمنته على أغلب بطولات الماسترز 1000 الأخرى.

ويواصل ألكاراز معاناته في نهاية كل موسم على الأراضي الصلبة داخل القاعات، فرغم بدايته القوية بفرض أسلوبه الهجومي المعتاد المعتمد على الإرسال القوي والتقدّم إلى الشبكة، إلا أن كثرة الأخطاء غير المبررة، والتي بلغت 54 خطأً، كانت السبب المباشر في خروجه المبكر. ورغم محاولة الإسباني لكسر الإيقاع بتغيير أوتار مضربه في المجموعة الثانية، إلا أنه اصطدم بمنافس صلب يجيد الدفاع والانتظار.

وجاء هذا الخروج المبكر من بطولة باريس ليعبّد الطريق أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، الذي بات على بُعد خطوة من استعادة صدارة التصنيف العالمي وإزاحة الإسباني عن العرش ولو لفترة قصيرة، في حال نجاحه في الفوز بالبطولة، إذ يبلغ الفارق بين اللاعبين حالياً 740 نقطة فقط، ما يجعل نتائج الجولات المقبلة حاسمةً في تحديد هوية المتربّع الجديد على قمة التنس العالمي.