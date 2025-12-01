- يعاني نجوم الرياضة من ضغط المباريات المتزايد، حيث يشكو كارلوس ألكاراز من الإرهاق بعد لعبه 71 مباراة في عام واحد، مما يعكس أزمة تمتد من كرة القدم إلى التنس. - انضم ألكاراز إلى لاعبين كبار مثل نوفاك ديوكوفيتش ويانيك سينر في التعبير عن استيائهم، بينما تخطط إيفا شفيونتيك لتقليل مشاركاتها، مما يبرز أن اللاعبين ليسوا آلات. - تحاول رابطة التنس معالجة الأزمة بتقليص البطولات، لكن الضغوط المالية من الرعاة والقنوات التلفزيونية تعيق التغيير السريع.

تتفشى حمّى ضغط المباريات لتمتد من كرة القدم إلى التنس، ويشكو النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) من الإرهاق بصوت عالٍ هذه الأيام، إذ لم يعد الأمر يقتصر على لاعبي كرة القدم الذين يلعبون حوالي 70 مباراة في الموسم الواحد، بل وصل الوباء إلى ملاعب التنس حيث يجد المصنفون الأوائل أنفسهم مضطرين لخوض عدد أكبر من المباريات الرسمية في السنة، فضلاً عن الالتزامات التجارية والاستعراضية.

وعبّر المصنف الأول عالمياً في نوفمبر/ تشرين الثاني عن استيائه بصراحة، في تصريحات نقلتها مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، إذ قال: "لعبت 71 مباراة رسمية هذا العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لجيلي، الجدول الزمني أصبح غير إنساني". واشتكى ألكاراز من أن البطولات الكبرى أصبحت تُلعب لـ14 يوماً بدلاً من 13، وأن بطولات الماسترز 1000 صارت إلزامية كاملة، وأن الموسم يمتد من يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر من دون فترات راحة حقيقية.

وانضم ألكاراز إلى مجموعة اللاعبين الكبار الذين رفعوا صوت عدم الرضا، إذ سبقه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي هدد بالمقاطعة، والإيطالي يانيك سينر الذي انسحب من بطولات كبرى بسبب الإرهاق. وامتد عدم الرضا إلى السيدات، إذ أعلنت البولندية إيفا شفيونتيك أنها ستخفض عدد بطولاتها في 2026، بينما يتفق الجميع على أن اللاعب ليس آلة.

وتكشف الأرقام حجم الكارثة، ففي 2019، لعب الإسباني رافاييل نادال 58 مباراة فقط في موسمه الأخير الكامل، أما في 2025، فقد تجاوز ألكاراز الـ70 مباراة وهو لم يبلغ بعد عامه الـ23. وفي كرة القدم، اشتكى عدد من النجوم من نفس المشكلة مع كأس العالم للأندية الجديدة التي أضافت سبع مباريات كاملة، فيما يبدو أن الرياضتين العملاقتين قررتا خوض صراع ضد المنظمات الرياضية لحماية اللاعبين من الانهيار الجسدي.

وتدرك رابطة المحترفين في لعبة التنس الخطر، إذ بدأت تجربة تقليص بعض البطولات إلى سبعة أيام فقط، وتفكر في إلغاء الإلزامية الكاملة لبعض الأحداث، لكن الضغط المالي من القنوات التلفزيونية والرعاة يجعل التغيير بطيئاً وذا انعكاس قوي على اللاعبين في المستوى المحترف.