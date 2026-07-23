ألكاراز يشارك في بطولة أميركا المفتوحة للتنس مدافعاً عن لقبه

- كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميًا، يعود للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد غيابه عن بطولتين من غراند سلام بسبب إصابة في معصمه الأيمن، حيث يسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي. - بطولة أميركا المفتوحة، التي ستقام في نيويورك من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر، تمثل فرصة ألكاراز الأخيرة لإضافة لقب غراند سلام جديد هذا العام، بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة في بداية الموسم. - يشارك في البطولة أيضًا المصنفان الأول والثاني عالميًا، يانيك سينر وألكسندر زفيريف، إلى جانب نوفاك ديوكوفيتش، بينما تتصدر أرينا سابالينكا قائمة السيدات.

ظهر لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز (23 عاماً)، في قائمة المشاركين التي أعلنتها بطولة أميركا المفتوحة للتنس، رابع دورات "غراند سلام"، وسيُدافع خلالها عن لقبه الذي توج به في العام الماضي، ويحتل ألكاراز المركز الثالث عالمياً، وغاب عن اثنتين من بطولات غراند سلام الثلاث التي أقيمت هذا الموسم بسبب إصابة في معصمه الأيمن، حيث لم يُشارك في البطولات منذ إبريل/نيسان بسبب الإصابة.

وتمثل بطولة أميركا المفتوحة، التي ستقام في نيويورك من 30 أغسطس/آب إلى 13 سبتمبر/أيلول، فرصته الأخيرة لإضافة لقب جديد إلى رصيده من الألقاب الكبرى هذا العام، وفق ما نقله موقع فلاش سكور الفرنسي، الأربعاء. وفي الأسبوع الماضي، أُدرج اسم ألكاراز أيضاً في قائمة المشاركين في بطولة سينسيناتي ماسترز 1000 (13-23 أغسطس/آب)، وهي بطولة تهدف إلى إعداده لبطولة أميركا المفتوحة.

وكان ألكاراز، المولود في مورسيا والحائز على لقب بطولة أميركا المفتوحة مرتين، قد بدأ الموسم بالفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة المرموقة، وهو اللقب الوحيد الذي كان ينقصه من بين بطولات غراند سلام الأربع. وتوقّف تقدّمه بسبب إصابة تعرّض لها في بطولة كوندي دي غودو في برشلونة، ما منعه من المشاركة في بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، حيث فاز الألماني ألكسندر زفيريف، والإيطالي يانيك سينر بالبطولتين توالياً.

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وسيُشارك سينر وزفيريف، المصنّفان الأول والثاني على التوالي في تصنيف رابطة محترفي التنس، في بطولة أميركا المفتوحة، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وتتصدّر قائمة المشاركات في بطولة السيدات البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّف أول عالميًا، والتي ستسعى لتصبح أول لاعبة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية منذ سيرينا ويليامز بين عامي 2012 و2014.