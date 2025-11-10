ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف من سينر وسابالينكا أولى للعام الثاني

- استعاد كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف العالمي للتنس من يانيك سينر بعد حذف نقاط الأخير، بينما تقدم نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الرابع بفوزه في دورة أثينا، وحقق بن شيلتون أفضل ترتيب له في المركز الخامس. - أنهت أرينا سابالينكا عام 2025 في صدارة تصنيف السيدات للمرة الثانية، محققة إيرادات قياسية وأربعة ألقاب، بينما فازت إيلينا ريباكينا بلقب "دبليو تي إيه" الختامي بعد فترة ركود. - تقدم ألكسندر بوبليك إلى المركز الـ11، وحقق ليرنر تيان أفضل تصنيف له في المركز الـ28 بعد فوزه بلقب ميتز.

استعاد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة) صدارة التصنيف العالمي للتنس من النجم الإيطالي يانيك سينر مع انطلاق البطولة الختامية للتنس المقامة حالياً في مدينة تورينو الإيطالية، حيثُ ستُحدد النتيجة النهائية للبطولة هوية متصدر التصنيف في نهاية عام 2025.

ولم يُشارك كارلوس ألكاراز وسينر في أي بطولة خلال الأسبوع الماضي، لكن الأخير خسر نقاطاً أكثر على خلفية فوزه بلقب بطولة "إيه تي بي" في الموسم الماضي، إذ حُذفت 1500 نقطة من رصيده، ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للتنس، وذلك خلافاً للإسباني الذي لم يخسر النقاط كونه خرج من الدور الأول في بطولة تورينو المفتوحة للتنس.

وتقدم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مركزاً واحداً ليصبح رابعاً خلف الألماني ألكسندر زفيريف، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة دورة أثينا، ليرفع رصيده إلى 101 لقب، منها 72 لقباً قياسياً في الملاعب الصلبة في مسيرته، كما تقدم اللاعب الأميركي بن شيلتون مركزاً واحداً ليصبح الخامس، محققاً أفضل ترتيب في مسيرته رغم أنه لم يخض أي مباراة خلال الأسبوع الماضي، وجاء ذلك على حساب مواطنه تايلور فريتس الذي تراجع مركزين ليصبح سادساً، بعدما خسر بدوره النقاط التي كان قد جمعها من بلوغه نهائي البطولة الختامية العام الماضي.

وعلى الرغم من خروجه المبكر من الدور الثاني لدورة ميتز، واصل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك تقدمه، إذ كسب مركزاً إضافياً ليصل إلى المركز الـ11، وهو أفضل تصنيف في مسيرته بعدما رفع من مستواه في نهاية العام الحالي، في وقت ارتقى الأميركي ليرنر تيان إلى أفضل تصنيف في مسيرته، بعدما تُوّج بباكورة ألقابه في ميتز متقدماً إلى المركز الـ28 في عمر 19 سنة.

وشهد تصنيف السيدات إنهاء النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا عام 2025 في صدارة التصنيف العالمي للمرة الثانية توالياً، رغم خسارتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي بطولة "دبليو تي إيه" الختامية في الرياض. وتركت ابنة الـ27 عاماً بصمة قوية هذا الموسم، إذ فازت بأكبر عدد من المباريات (63)، وحققت إيرادات قياسية في موسم واحد للسيدات (15 مليوناً و8 آلاف و519 دولاراً)، وحصدت أربعة ألقاب، بما في ذلك بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، ووصلت إلى نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا، كما أنهت التصنيف العالمي بفارق 2,475 نقطة عن أقرب منافساتها البولندية إيغا شفيونتيك.

من جانبها، أنهت ريباكينا العام بشكل رائع بعد فترة ركود طويلة تراجعت خلالها إلى المركز الـ13 عالمياً في شهر يوليو/تموز، وكانت آخر المتأهلات لبطولة "دبليو تي إيه"،وانتهى بها الأمر بالفوز باللقب الأبرز في مسيرتها منذ حصدها لقب بطولة ويمبلدون في عام 2022.